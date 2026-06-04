Camera Reprezentanților a adoptat rezoluția War Powers împotriva lui Trump. Președintele îi acuză pe republicanii dizidenți: „Sunt niște exhibiționiști! Să le fie rușine!”

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să înceteze ostilitățile militare împotriva Iranului, într-un vot istoric care marchează prima oară când o astfel de măsură trece de una dintre camerele Congresului de la izbucnirea conflictului, acum mai bine de trei luni.

Votul de 215-208 reprezintă prima dată când o astfel de măsură a trecut de Camera Reprezentanților sau de Senat, de la începutul conflictului, acum mai bine de trei luni.

Patru republicani au rupt rândurile partidului și au votat alături de democrați: reprezentanții Thomas Massie (R, Kentucky), Brian Fitzpatrick (R, Pennsylvania), Tom Barrett (R, Michigan) și Warren Davidson (R, Ohio). Rezoluția — în mare parte simbolică — îi cere președintelui să pună capăt ostilităților cu Iranul.

Trump, furios: „Vot lipsit de sens. Sunt niște EXHIBIȚIONIȘTI!”

Reacția președintelui Trump nu s-a lăsat așteptată. Pe rețelele de socializare, Trump a scris: „Ieri, într-un vot lipsit de sens, Camera a votat — 4 republicani răi și toți Dumocraților — pentru a-mi limita Puterile de Război, exact în mijlocul negocierilor mele finale pentru a pune capăt războiului cu Republica Islamică Iran. Cine ar face un lucru atât de nepatriot? Democrații sunt alimentați de Sindromul Derangementului Trump. Cei patru republicani — e o cu totul altă poveste. Sunt EXHIBIȚIONIȘTI! Să le fie rușine. MAGA!!!”

Casa Albă: Rezoluția nu va ajunge pe biroul președintelui

Casa Albă a transmis că votul nu are relevanță practică. Rezoluția se îndreaptă acum spre Senatul controlat de republicani, unde soarta sa rămâne incertă. Fiind vorba de o rezoluție concurentă, aceasta trebuie adoptată de ambele camere, dar nu ajunge la președinte pentru semnătură și nu are forță de lege.

Context: Un conflict început fără aprobarea Congresului

Operațiunile militare americane împotriva Iranului au început pe 28 februarie 2026, fără autorizarea Congresului. Casa Albă a susținut ulterior că ostilitățile au încetat odată cu armistițiul ordonat de președinte pe 7 aprilie 2026.

Rezoluția a fost introdusă de reprezentantul Gregory Meeks din New York, liderul democraților în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei. Votul fusese inițial programat pentru 21 mai, dar a fost retras brusc de pe ordinea de zi când a reieșit că prea mulți republicani erau absenți pentru a-l respinge.

Semn al fisurilor din tabăra republicană

Votul evidențiază o disponibilitate crescândă a parlamentarilor republicani de a-l contrazice pe Trump pe teme de anvergură, pe măsură ce sezonul alegerilor de la mijlocul mandatului prinde contur. Mulți republicani se opun deja proiectului lui Trump privind un miliard de dolari pentru securitatea balului din Casa Albă, iar un val de opoziție GOP față de fondul de „dezarmare” de 1,8 miliarde dolari l-a forțat pe Trump să renunțe la acesta.

Și Senatul a votat luna trecută pentru avansarea propriei rezoluții War Powers, cu 50-47, în contextul unor absențe în rândul republicanilor și al unei noi independențe demonstrate de unii senatori.