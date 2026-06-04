Elena Udrea, reacție fulger după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier: „E convenabil tuturor. Îi urez succes!”

Sursă: realitatea.net

Elena Udrea a reacționat imediat după anunțul oficial privind desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, afirmând că numirea era previzibilă pentru cei familiarizați cu negocierile politice. Udrea, care a colaborat îndeaproape cu Tomac în perioada PMP, l-a descris drept „un om serios, discret și constructiv”.

Fostul ministru subliniază însă că, din perspectiva competențelor economice, ar fi preferat un premier cu profil tehnic, menționând nume precum Bogdan Drăgoi, Alin Tișe sau Alexandru Nazare. Cu toate acestea, consideră că, în actualul blocaj politic generat după căderea guvernului Bolojan, varianta Tomac „rezolvă problemele tuturor actorilor politici”.

Udrea afirmă că numirea lui Tomac oferă președintelui Nicușor Dan un colaborator apropiat, în timp ce PSD, PNL și USR ies din impasul creat de refuzul de a susține reciproc formule de guvernare. În opinia ei, „Tomac e convenabil tuturor și îi scoate pe toți din situația complicată în care se aflau”.

În final, Elena Udrea transmite un mesaj direct către premierul desemnat: „Eu îi urez succes lui Eugen!”, adăugând că următorul pas decisiv este formarea unei echipe de profesioniști care să poată guverna eficient.