Ce vrea Eugen Tomac de la noul guvern. 5 priorități ale premierului desemnat

Sursă: realitatea.net

Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat, la Cotroceni, liniile principale ale mandatului pe care îl propune Parlamentului. El vorbește despre un guvern tehnic, construit în jurul profesioniștilor, și despre o agendă concentrată exclusiv pe interesul public.

1. Guvern format din specialiști, nu din politicieni

Tomac spune că România are nevoie de o echipă tehnică, stabilă și credibilă. „Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.”

2. Responsabilitatea – baza viitorului Executiv

El subliniază că doar responsabilitatea poate readuce încrederea în instituții și poate menține investițiile. „Responsabilitatea este temelia pe care se construiește totul.”

3. Menținerea direcției europene și a parteneriatului cu SUA

Tomac reafirmă orientarea pro-occidentală a României și continuitatea angajamentelor internaționale. „Executivul va menține direcția europeană, de consolidare a Parteneriatului Strategic cu SUA și a relației transatlantice.”

4. Economie puternică și obiective majore: PNRR și OCDE

Premierul desemnat spune că bunăstarea depinde de o economie solidă și de credibilitatea statului. „Doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României.”

5. Securitatea națională – prioritate absolută

Tomac amintește că România se află lângă un conflict și că stabilitatea rămâne esențială. „Nicio prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul.”