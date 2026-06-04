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Actual· 1 min citire
Eugen Tomac, tot mai aproape de Palatul Victoria? Anunțul ar putea veni chiar astăzi - SURSE
4 iun. 2026, 07:06
Eugen Tomac
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
E foarte probabil ca Eugen Tomac să fie desemnat premier chiar astăzi! Surse Realitatea Plus spun că Nicușor Dan va face anunțul, după ce liderii partidelor au fost informați cu privire la această variantă chiar de către Eugen Tomac.
Sunt discutate atât varianta unui cabinet tehnocrat, cât și cea a unui guvern politic sau mixt. PSD și-a exprimat disponibilitatea de a a analiza susținerea unui guvern condus de Tomac.
Din momentul în care va fi desemnat oficial, Eugen Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a negocia o majoritate și pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare.
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