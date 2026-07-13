Primăria Capitalei are o problemă chiar la ea acasă. Clădirea PMB nu are autorizație la incendiu

Publicat 13 iul. 2026, 16:56 Actualizat 13 iul. 2026, 16:57

Clădirea Primăriei Capitalei, reabilitată în urmă cu aproximativ zece ani, are nevoie de o expertiză tehnică, urmată de demersuri pentru obținerea autorizației ISU la incendiu, informează administrația locală.

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