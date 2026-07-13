Primăria Capitalei are o problemă chiar la ea acasă. Clădirea PMB nu are autorizație la incendiu

Clădirea Primăriei Capitalei, reabilitată în urmă cu aproximativ zece ani, are nevoie de o expertiză tehnică, urmată de demersuri pentru obținerea autorizației ISU la incendiu, informează administrația locală.
Primăria Municipiului București (PMB) a lansat licitația pentru achiziția serviciilor de expertiză tehnică a lucrărilor efectuate, necesară pentru finalizarea procesului de recepție a clădirii.
''Nu doar Pasajul Basarab stă nerecepționat de 15 ani, ci și clădirea PMB! A fost reabilitată în perioada 2010-2016, lucrările au fost finalizate în 2017, dar nu au fost și recepționate. Astfel că nu are autorizație ISU la incendiu! Au trecut nouă ani de atunci și, pentru a intra în legalitate, este nevoie ca întreaga clădire să fie expertizată și apoi să demarăm procesul de autorizare'', informează PMB, luni, pe pagina sa de Facebook.
Clădirea, în care lucrează 844 de angajați, are o suprafață de peste 3.000 mp, cu subsol, trei etaje și mansardă open space, peste 200 de birouri și trei săli de ședință.
''Primarul general Ciprian Ciucu s-a implicat pentru a finaliza ceea ce ar fi trebuit să se întâmple de un deceniu! Am scos la licitație achiziția de Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor. Sunt necesare pentru a permite finalizarea procedurii de recepție. În plus, expertiza ne va arăta și situația în care se prezintă clădirea la aproape zece ani de la reabilitare'', menționează sursa citată.
Firma câștigătoare va fi responsabilă și de realizarea dosarului pentru obținerea autorizației ISU și va asista PMB până la eliberarea acesteia. Valoarea contractului se ridică la 1,5 milioane de lei, iar ofertele se pot depune până pe 23 iulie, ora 15.00.
''S-a mai încercat în 2023 realizarea recepției, însă comisia constituită atunci a decis să suspende procedurile. A motivat că este necesară realizarea acestei expertize care să ateste că lucrările executate în trecut au fost conforme și au respectat cerințele pentru obținerea avizului ISU. Încă o problemă care trena de prea mult timp va fi deblocată'', se arată în postare.