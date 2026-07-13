Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar putea fi restricționat în UE
Limitare acces minori la platformele de socializare
Uniunea Europeană ar putea introduce noi restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare. Un grup de experți a recomandat interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 13 ani, cu excepția situațiilor în care accesul este supravegheat de părinți sau utilizat în scop educațional. Raportul a fost prezentat luni la Bruxelles și urmează să stea la baza viitoarelor propuneri legislative ale Comisiei Europene.
Citește și
- 12:11Sute de locatari din Sectorul 6 au rămas fără gaze. Alimentarea, oprită după un incident la instalația unui bloc
- 11:45A incendiat o mașină în Vama Veche, apoi a vandalizat sediul Poliției. Poliția l-a arestat pe suspect
- 11:39Accident pe DN 17, în Bistrița-Năsăud. Opt persoane, dintre care trei copii, implicate în coliziunea dintre două mașini
- 11:36Proteste la ANAF. Ce nu le convine angajaților de la Fisc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News