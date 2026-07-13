Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar putea fi restricționat în UE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 13:27

Uniunea Europeană ar putea introduce noi restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare. Un grup de experți a recomandat interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 13 ani, cu excepția situațiilor în care accesul este supravegheat de părinți sau utilizat în scop educațional. Raportul a fost prezentat luni la Bruxelles și urmează să stea la baza viitoarelor propuneri legislative ale Comisiei Europene.

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