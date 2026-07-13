Zi de foc pentru salvamontiști. 16 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Salvamontiștii din întreaga țară au avut parte de o nouă zi de foc. Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 18 apeluri de urgență pentru persoane aflate în dificultate pe munte. În urma intervențiilor, 16 persoane au fost salvate, iar șase dintre acestea au ajuns la spital.
Salvamontiștii au avut și o misiune neobișnuită
Cele mai multe intervenții au fost gestionate de echipa Salvamont Sibiu, care a răspuns la trei solicitări. Câte două misiuni au revenit formațiunilor Salvamont din Argeș, Harghita și Maramureș.
Salvatorii montani au intervenit și în Alba, Gorj, Hunedoara și municipiul Brașov. Totodată, au fost înregistrate două apeluri în județul Buzău, precum și câte o solicitare în Argeș, Bacău și Prahova.
În urma acțiunilor de salvare, 16 persoane au fost asistate, iar șase dintre acestea au fost preluate de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean sau SMURD și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
Pe lângă intervențiile pentru turiști, salvamontiștii au avut și o misiune neobișnuită.
„În cursul zilei de duminică, salvamontiștii au intervenit și pentru salvarea unui câine”, au transmis reprezentanții Salvamont România.
Salvamontiștii:”Mergeți cu încredere pe munte”
Dispeceratul Național Salvamont oferă și informații utile celor care plănuiesc drumeții în zonele montane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 30 de apeluri prin care turiștii au solicitat recomandări și detalii despre traseele montane.
Salvamont România îi îndeamnă pe cei care merg pe munte să își planifice cu atenție excursiile, să aleagă trasee adaptate nivelului lor de experiență și să țină cont de condițiile din teren, pentru a preveni accidentele.
„Mergeți cu încredere pe munte, iar dacă aveți nevoie de ajutor, solicitați intervenția noastră fără ezitare. Suntem prietenii muntelui, partenerii voștri de încredere și sprijinul pe care vă puteți baza în orice moment”, au transmis luni reprezentanții Salvamont România.