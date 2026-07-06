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Politica· 1 min citire
Ultimatumul dat de George Simion lui Nicușor Dan a expirat. Ce va face AUR
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS
Termenul acordat de liderul AUR, George Simion, președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui prim-ministru a expirat duminică.
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