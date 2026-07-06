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Politica· 1 min citire

Ultimatumul dat de George Simion lui Nicușor Dan a expirat. Ce va face AUR

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 11:44
SursăRealitatea PLUS

Termenul acordat de liderul AUR, George Simion, președintelui Nicușor Dan pentru desemnarea unui prim-ministru a expirat duminică.

”AUR va iniția demersurile parlamentare necesare suspendării președintelui”

George Simion declarase anterior că, în cazul în care până duminică președintele nu va nominaliza un candidat pentru funcția de prim-ministru, Alianța pentru Unirea Românilor va iniția demersurile parlamentare necesare suspendării președintelui.

Liderul AUR și-a motivat solicitarea prin invocarea prevederilor constituționale referitoare la formarea unui nou guvern și a criticat prelungirea mandatului Executivului în regim de interimat.

Administrația Prezidențială nu a reacționat la declarațiile liderului AUR

Potrivit acestuia, actualul Cabinet, condus de premierul interimar Ilie Bolojan, nu ar mai trebui să funcționeze în actuala formulă. Simion a susținut că există miniștri care „nu mai pot semna niciun act”, acuzând actuala putere că interpretează prevederile Constituției în funcție de propriile interese.

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a anunțat oficial desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru și nici nu a reacționat la declarațiile liderului AUR.

Foarte important de precizat este faptul că procedura de suspendare a președintelui necesită parcurgerea etapelor prevăzute de Constituție și obținerea sprijinului parlamentar necesar.

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