Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern. Șmecheria cu Mureșan este evidentă”

Publicat 5 iul. 2026, 19:24 Sursă Realitatea PLUS

Consultantul politic Miron Mitrea a lansat la Realitatea PLUS critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează formarea unui nou guvern legitim și că se agață de funcția de la Palatul Victoria.

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