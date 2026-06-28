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Intervenție de urgență în Lacul Tei: o persoană scoasă din apă de scafandrii și resuscitată

Operațiune salvare/ Arhivă foto

Operațiune salvare/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 19:38
Actualizat28 iun. 2026, 19:41

Pompierii au intervenit duminică seară pentru salvarea unei persoane aflate în pericol de înec în Lacul Tei, pe strada Barbu Văcărescu din Capitală. Victima a fost extrasă din apă, iar echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor.

Potrivit ISU, duminică seara a fost solicitată intervenția echipajelor de salvare pentru o persoană aflată în pericol de înec în Lacul Tei.

La fața locului au fost mobilizați scafandrii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă tractată de o autospecială de stingere, precum și două echipaje de prim ajutor.

Echipele de scafandri au desfășurat operațiuni de căutare, iar ulterior persoana a fost extrasă din apă. După scoaterea victimei la mal, echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare și acordare a primului ajutor.

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