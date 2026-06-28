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Social· 1 min citire
Intervenție de urgență în Lacul Tei: o persoană scoasă din apă de scafandrii și resuscitată
Operațiune salvare/ Arhivă foto
Publicat28 iun. 2026, 19:38
Actualizat28 iun. 2026, 19:41
Pompierii au intervenit duminică seară pentru salvarea unei persoane aflate în pericol de înec în Lacul Tei, pe strada Barbu Văcărescu din Capitală. Victima a fost extrasă din apă, iar echipajele medicale au început manevrele de prim ajutor.
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