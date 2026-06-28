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Social· 1 min citire
Fetița de 10 ani ucisă în accidentul din Timiș, omagiată de profesori: "Erai un copil bun, curat la suflet și plin de lumină"
Doliu
Publicat28 iun. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS
O comună întreagă din Timiș o plânge pe Diana, fetița de doar 10 ani ucisă într-un accident cumplit. Copila mergea cu bicicleta alături de o prietenă, când a fost lovită de mașina condusă chiar de unchiul ei. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a fugit de la locul accidentului în loc să încerce să-și salveze nepoata. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și umează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă.
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