Fetița de 10 ani ucisă în accidentul din Timiș, omagiată de profesori: "Erai un copil bun, curat la suflet și plin de lumină"

Publicat 28 iun. 2026, 20:15 Sursă Realitatea PLUS

O comună întreagă din Timiș o plânge pe Diana, fetița de doar 10 ani ucisă într-un accident cumplit. Copila mergea cu bicicleta alături de o prietenă, când a fost lovită de mașina condusă chiar de unchiul ei. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a fugit de la locul accidentului în loc să încerce să-și salveze nepoata. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și umează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Distribuie articolul