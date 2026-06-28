Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Fetița de 10 ani ucisă în accidentul din Timiș, omagiată de profesori: "Erai un copil bun, curat la suflet și plin de lumină"

Doliu

Doliu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS

O comună întreagă din Timiș o plânge pe Diana, fetița de doar 10 ani ucisă într-un accident cumplit. Copila mergea cu bicicleta alături de o prietenă, când a fost lovită de mașina condusă chiar de unchiul ei. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a fugit de la locul accidentului în loc să încerce să-și salveze nepoata. Individul a fost reținut pentru 24 de ore și umează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Diana se plimba cu bicicleta, împreună cu o altă copilă, în vârstă de 11 ani, când șoferul băut le-a lovit din plin. Pentru Diana medicii nu au mai putut face nimic, cealaltă minoră, grav rănită, este în spital. Potrivit anchetatorilor, la volan se afla chiar unchiul fetei ucise. Acesta a fugit de la locul accidentului.

Politistii l-au gasit cateva ore mai tarziu si au descoperit ca era baut. Acesta avea o alcoolemie foarte mare, de 1,33 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat.

Profesoara Dianei a postat un mesaj pe rețelele sociale în care îi aduce un ultim omagiu.

"Îmi voi aminti mereu de chipul tău senin, de zâmbetul tău și de frumusețea cu care purtai costumul popular. Erai un copil bun, curat la suflet și plin de lumină", este mesajul scris de femeia care i-a fost dascăl pe pagina sa de Facebok.

În timp ce familia se pregătește de înmormântare, ancheta continuă. Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului. A fost reținut pentru 24 de ore și urmează să ajungă în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fetitaaccident timisTimisomagiuprofesori

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe