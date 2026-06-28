Fum într-un tren de călători, în gara Salva: pasagerii au fost evacuați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:19

Zeci de persoane au fost evacuate duminică seară dintr-un tren de călători aflat în gara Salva, județul Bistrița-Năsăud, după ce dintr-un vagon a început să iasă fum. Pompierii intervin la fața locului pentru identificarea cauzei și gestionarea situației.

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