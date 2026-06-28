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Fum într-un tren de călători, în gara Salva: pasagerii au fost evacuați

Tren

Tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 20:19

Zeci de persoane au fost evacuate duminică seară dintr-un tren de călători aflat în gara Salva, județul Bistrița-Năsăud, după ce dintr-un vagon a început să iasă fum. Pompierii intervin la fața locului pentru identificarea cauzei și gestionarea situației.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, aproximativ 25 de pasageri s-au autoevacuat în momentul în care au observat fumul.

La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, care verifică sursa degajărilor de fum și asigură măsurile de siguranță.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările producerii incidentului.


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