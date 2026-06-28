Scenele de la un târg de cai care au revoltat România. Un proprietar își maltratează animalele, se cere intervenția poliției

Publicat 28 iun. 2026, 18:24 Actualizat 28 iun. 2026, 18:29

Un filmuleț realizat la un târg de cai din județul Satu Mare a provocat un val de indignare în mediul online, după ce un bărbat a fost surprins în timp ce își lovea și își brusca animalele chiar în fața participanților.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Târg de caianimale maltratate