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Politica· 1 min citire
Război civil în PNL. Alin Tișe, atac virulent la adresa conducerii partidului
FOTO: Arhivă
Publicat21 iun. 2026, 20:29
SursăRealitatea PLUS
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat duminică un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, după congresul în care Ilie Bolojan a fost reales în fruntea liberalilor, și a subliniat că „țara cere guvern, iar PNL oferă circ și excluderi”.
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