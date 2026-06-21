Război civil în PNL. Alin Tișe, atac virulent la adresa conducerii partidului

Publicat 21 iun. 2026, 20:29 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat duminică un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, după congresul în care Ilie Bolojan a fost reales în fruntea liberalilor, și a subliniat că „țara cere guvern, iar PNL oferă circ și excluderi”.

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