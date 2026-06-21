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Politica· 1 min citire

Război civil în PNL. Alin Tișe, atac virulent la adresa conducerii partidului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 20:29
SursăRealitatea PLUS

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat duminică un atac dur la adresa actualei conduceri a partidului, după congresul în care Ilie Bolojan a fost reales în fruntea liberalilor, și a subliniat că „țara cere guvern, iar PNL oferă circ și excluderi”.

Alin Tișe susține că războiul din PNL e atât de murdar, încât până și adversarii partidului privesc cu jenă.

„Atât de lipsit de valori și reformat este acest partid încât să numești vicepreședinți naționali oameni intrați de câteva ore” , a spus liberalul.

De asemenea, șeful Consiliului Județean Cluj a transmis că atât el, cât și alți colegi ai săi, se întreabă ce mai caută în PNL.

La rândul său, Lucian Bode, fostul secretar general al PNL, a declarat că ”noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar în interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns".

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