Numerele câștigătoare la Loto 6/49 din 28 iunie 2026 au fost extrase. Report uriaș de peste 6,8 milioane de euro

Publicat 28 iun. 2026, 19:44 Actualizat 28 iun. 2026, 19:45

Românii care și-au încercat norocul la extragerile organizate duminică, 28 iunie 2026, au aflat numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza principală a fost reportul impresionant pus la bătaie la categoria I a jocului Loto 6/49, care a depășit echivalentul a 6,80 milioane de euro.

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