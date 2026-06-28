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Numerele câștigătoare la Loto 6/49 din 28 iunie 2026 au fost extrase. Report uriaș de peste 6,8 milioane de euro

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 din 28 iunie 2026

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 din 28 iunie 2026

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 19:44
Actualizat28 iun. 2026, 19:45

Românii care și-au încercat norocul la extragerile organizate duminică, 28 iunie 2026, au aflat numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza principală a fost reportul impresionant pus la bătaie la categoria I a jocului Loto 6/49, care a depășit echivalentul a 6,80 milioane de euro.

Tragerile au avut loc după ce, la extragerile precedente din 25 iunie, Loteria Română a acordat peste 20.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei. Și de această dată, milioane de bilete au fost completate în speranța că marele premiu își va găsi câștigătorul.

Numerele câștigătoare la extragerea din 28 iunie 2026

Loto 6 din 49: 47, 8, 4, 44, 31, 23

Joker: 26, 40, 1, 37, 25 + 4

Noroc Plus: 9 5 9 0 2 0

Loto 5 din 40: 19, 2, 7, 14, 15, 3

Super Noroc: 6 0 0 1 9 0

Noroc: 0 2 3 4 5 0 8

Reportul de peste 6,8 milioane de euro rămâne principala miză

La tragerea Loto 6/49, la categoria I, a fost pus în joc un report de peste 35,59 milioane de lei, echivalentul a peste 6,80 milioane de euro, unul dintre cele mai mari premii disponibile în această perioadă.

Și la jocul Noroc s-a înregistrat un report cumulat important, de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro), în timp ce la Joker, categoria I, valoarea reportului a depășit 831.900 de lei (peste 159.000 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker a fost disponibil un report de peste 171.400 de lei, iar la categoria a III-a unul de peste 80.900 de lei.

Nici celelalte jocuri nu au fost lipsite de premii consistente. La Noroc Plus, reportul la categoria I a depășit 335.300 de lei, la Loto 5/40 s-au acumulat peste 66.900 de lei la categoria I, iar la Super Noroc reportul cumulat a trecut de 290.300 de lei.

Loteria Română va anunța, după validarea rezultatelor și verificarea biletelor câștigătoare, dacă marele premiu de la Loto 6/49 sau celelalte reporturi importante au fost adjudecate ori dacă vor fi reportate pentru următoarele extrageri.

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