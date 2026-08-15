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Țigări din Bulgaria, găsite la Bâlciul din Giurgiu. Amendă uriașă pentru o tânără de 22 de ani

Țigări de contrabandă/ Arhivă foto

Țigări de contrabandă/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 22:12

Polițiștii au găsit 2.800 de țigări la Bâlciul de Sfânta Maria din Giurgiu. O tânără de 22 de ani, care le-ar fi vândut, a primit o amendă de 20.000 de lei. Țigările, aduse din Bulgaria, au fost confiscate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, țigaretele au fost descoperite în incinta punctului de lucru al unei societăți comerciale aflate în apropierea Bâlciului organizat în municipiu.

„Astăzi, în timp ce efectuau verificări privind o sesizare 112, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Giurgiu au depistat în incinta punctului de lucru al unei societăți comerciale din apropierea Bâlciului organizat în municipiul Giurgiu, 2.800 de țigarete, de diferite mărci, provenite din Republica Bulgaria, care ar fi fost oferite spre vânzare de către o tânără, de 22 de ani, din municipiul Giurgiu”, se arată în comunicatul IPJ Giurgiu.

Tânăra a fost amendată cu 20.000 de lei

Polițiștii au stabilit că țigaretele ar fi fost oferite spre comercializare de tânăra în vârstă de 22 de ani. Aceasta a fost sancționată contravențional cu o amendă de 20.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Întreaga cantitate de țigarete a fost indisponibilizată de polițiști, în vederea confiscării.

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