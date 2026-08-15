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Țigări din Bulgaria, găsite la Bâlciul din Giurgiu. Amendă uriașă pentru o tânără de 22 de ani
Țigări de contrabandă/ Arhivă foto
Polițiștii au găsit 2.800 de țigări la Bâlciul de Sfânta Maria din Giurgiu. O tânără de 22 de ani, care le-ar fi vândut, a primit o amendă de 20.000 de lei. Țigările, aduse din Bulgaria, au fost confiscate.
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