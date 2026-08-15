Incendiile de vegetație din Caraș-Severin: peste 300 de hectare afectate. Două elicoptere intervin la Băile Herculane

Peste 300 de hectare de vegetație și fond forestier au fost afectate de incendiile izbucnite în mai multe zone din județul Caraș-Severin. Cea mai dificilă intervenție are loc sâmbătă la Băile Herculane, în Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde flăcările au cuprins aproximativ 25 de hectare. Pentru stingerea focului au fost mobilizate două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv).
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, la nivelul județului sunt active mai multe incendii de vegetație și fond forestier. Din cauza terenului accidentat din zona Băile Herculane - Domogled, intervenția pompierilor este sprijinită masiv din aer.
Intervenție din aer la Băile Herculane
ISU Caraș-Severin precizează că incendiul din zona Băile Herculane se manifestă pe aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier.
„Cea mai dificilă intervenție are loc în zona Băile Herculane - Domogled, în incinta Parcului Național Domogled - Valea Cernei. Aici, focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare de litieră și fond forestier. Din cauza terenului accidentat, la fața locului acționează două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv). Unul dintre aparatele de zbor a aterizat pe stadionul din Herculane pentru coordonare. Până la această oră, sprijinul aerian a fost masiv: primul elicopter a efectuat 51 de aruncări de apă, iar cel de-al doilea 46 de aruncări. La sol, echipele sunt formate din 4 militari ai Detașamentului Caransebeș (cu o autospecială ASAS) și 7 lucrători ai Ocolului Silvic Băile Herculane”, transmite ISU Caraș-Severin.
Situația incendiilor din județ: unde mai sunt probleme
La Măru, incendiul a cuprins aproximativ 100 de hectare și este în prezent localizat. Patru militari de la Detașamentul Caransebeș intervin cu o autospecială APIC.
„Intervin 4 militari din Caransebeș cu o autospecială APIC. Incendiul este localizat, iar salvatorii au creat un perimetru de siguranță pentru a proteja locuințele din apropiere. În această zonă nu s-au înregistrat lucrători silvici sau voluntari SVSU care să ajute la intervenție”, precizează ISU.
La Pârvova, flăcările au afectat aproximativ 60 de hectare. Pentru intervenție au fost mobilizați șapte militari de la Garda de Intervenție Bozovici, cu un autoturism de primă intervenție Duster, precum și patru pădurari de la Ocolul Silvic Mehadia. Și incendiul izbucnit în municipiul Reșița, în cartierul Secu, este localizat. Flăcările au afectat 55 de hectare de vegetație uscată și litieră de pădure.
Un echipaj format din șase militari de la Detașamentul Reșița supraveghează zona, unde încă sunt degajări de fum provocate de vegetația uscată și copacii doborâți. Pompierii au creat un perimetru de protecție pentru a preveni reaprinderea.
Singura zonă în care incendiul a fost lichidat complet este Rusca Montană. Focul a afectat, de la izbucnire și până la lichidare, aproximativ 62 de hectare.
„Singura zonă unde pericolul a trecut complet este Rusca Montană. Incendiul care a mistuit de la izbucnire și până în prezent o suprafață de 62 de hectare a fost lichidat definitiv de către cei 4 militari ai Detașamentului Caransebeș sosiți cu o autospecială APIC. Autoritățile rămân în alertă maximă și monitorizează evoluția tuturor focarelor active din județ”, transmite ISU Caraș-Severin.