Incendiile de vegetație din Caraș-Severin: peste 300 de hectare afectate. Două elicoptere intervin la Băile Herculane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 21:05

Peste 300 de hectare de vegetație și fond forestier au fost afectate de incendiile izbucnite în mai multe zone din județul Caraș-Severin. Cea mai dificilă intervenție are loc sâmbătă la Băile Herculane, în Parcul Național Domogled - Valea Cernei, unde flăcările au cuprins aproximativ 25 de hectare. Pentru stingerea focului au fost mobilizate două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație (IGAv).

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