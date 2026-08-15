Salvamarul care a descoperit fragmentul de dronă în Olimp: „Am lăsat-o să eșueze”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:45

Salvamarul care a descoperit fragmentul de dronă în Olimp povestește cum a urmărit obiectul până la mal și a securizat zona. „Am lăsat-o după să eșueze, până mi-a luat-o valul până la mal”, a relatat bărbatul, care a alertat imediat autoritățile după ce a observat fragmentul plutind la aproximativ 30 de metri de țărm.

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