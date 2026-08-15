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Salvamarul care a descoperit fragmentul de dronă în Olimp: „Am lăsat-o să eșueze”

Dronă Olimp/ Captură video

Dronă Olimp/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 17:45

Salvamarul care a descoperit fragmentul de dronă în Olimp povestește cum a urmărit obiectul până la mal și a securizat zona. „Am lăsat-o după să eșueze, până mi-a luat-o valul până la mal”, a relatat bărbatul, care a alertat imediat autoritățile după ce a observat fragmentul plutind la aproximativ 30 de metri de țărm.

Fragmentul a fost observat în jurul orei 15.30, în timp ce plutea în apropierea țărmului. Salvamarul a intervenit și a așteptat ca obiectul să fie adus de valuri pe plajă.

„Am lăsat-o după să eșueze, până mi-a luat-o valul până la mal”, a relatat acesta.

După ce fragmentul a ajuns pe nisip, salvamarul a alertat autoritățile și a luat măsuri pentru ca turiștii aflați pe plajă să nu se apropie de obiect.

Salvamarul a securizat zona

„Am asigurat perimetrul. Am învelit-o cu geaca de salvamar”, a explicat bărbatul.

La scurt timp, polițiștii și jandarmii au ajuns la fața locului și au examinat fragmentul. În urma verificărilor preliminare, nu au fost identificate indicii că obiectul ar fi avut o încărcătură explozivă.

În aceste condiții, autoritățile au decis să nu evacueze plaja.

Fragmentul, preluat de jandarmi

Fragmentul de dronă a fost preluat de jandarmi pentru verificări suplimentare.

Descoperirea de la Olimp vine după ce, în ultimele două zile, fragmente similare au fost găsite și pe plajele din Saturn și Costinești. Autoritățile urmează să stabilească natura și proveniența fragmentului descoperit sâmbătă la Olimp.

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