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Incendiu devastator în Teleorman. Fumul gros a alarmat localnicii VIDEO

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 16:28
SursăRealitatea PLUS

Incendiu cu degajări mari de fum în Teleorman. O casă a fost cuprinsă de flăcări, iar martorii au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii.

Pe imaginile apărute pe rețelele de socializare se aud mai mulți oameni care se întreabă dacă a rămas cineva în locuința care a luat foc. Potrivit martorilor, proprietarii imobilului ar fi în vacanță, la mare.

Pompierii au fost mobilizați cu mai multe autospeciale din stingere. Fumul gros a putut fi observat de la distanță. O anchetă va stabili cauzele izbucnirii focului.

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