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Extern· 2 min citire
Zelenski dezvăluie cum Biden a refuzat să acorde Ucrainei licență pentru producerea sistemelor Patriot, în primul an de război
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a ajuns la un acord cu președintele american Donald Trump pentru acordarea licențelor necesare fabricării în Ucraina a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.
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