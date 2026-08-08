Zelenski dezvăluie cum Biden a refuzat să acorde Ucrainei licență pentru producerea sistemelor Patriot, în primul an de război

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 17:27

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a ajuns la un acord cu președintele american Donald Trump pentru acordarea licențelor necesare fabricării în Ucraina a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

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