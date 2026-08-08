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Zelenski dezvăluie cum Biden a refuzat să acorde Ucrainei licență pentru producerea sistemelor Patriot, în primul an de război

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 17:27

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a ajuns la un acord cu președintele american Donald Trump pentru acordarea licențelor necesare fabricării în Ucraina a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Liderul de la Kiev susține că solicitase încă din primul an al invaziei ruse la scară largă, începută în 2022, permisiunea de a produce aceste sisteme în Ucraina. La acel moment, cererea i-ar fi fost adresată fostului președinte american Joe Biden.

Zelenski spune că i-a cerut lui Biden foarte insistent licențele încă din primul an al războiului

„Am vorbit cu președintele Biden în primul an de război. I-am cerut foarte insistent să-mi acorde licențe pentru producerea sistemelor Patriot. Acum am convenit cu Trump că va acorda aceste licențe”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că, dacă autorizația ar fi fost obținută în urmă cu patru ani, Ucraina ar fi putut produce deja sisteme Patriot atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru partenerii europeni.

„Dacă le-am fi primit acum patru ani, am fi fabricat deja sisteme Patriot pentru toată lumea, credeți-mă. Iar Europa — cei care au dorit și încă doresc să aibă sisteme de apărare antirachetă Patriot și rachete — le-ar fi avut deja. Sunt absolut convins de acest lucru”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Sistemele Patriot sunt considerate printre cele mai performante echipamente de apărare antiaeriană și antirachetă aflate în serviciu. Ucraina le folosește pentru interceptarea rachetelor balistice și de croazieră, dar și pentru apărarea infrastructurii critice în fața atacurilor rusești.

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