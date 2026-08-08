Serviciile americane avertizează că Rusia ar putea testa NATO până în 2029. Un stat aliat ar putea fi atacat în curând

Serviciile americane de informații analizează posibilitatea ca Rusia să încerce să testeze coeziunea NATO în următorii ani. Scenariile luate în calcul includ chiar și o acțiune militară limitată împotriva unui stat membru. Acțiunile ar putea varia de la atacuri cibernetice și operațiuni hibride până la o incursiune terestră de mică amploare. Perioada considerată de risc începe din această toamnă și se întinde până în 2029.
Evaluările Washingtonului s-au schimbat în cursul acestui an. Anterior, oficialii americani considerau puțin probabil ca Vladimir Putin să provoace direct un stat NATO cât timp războiul din Ucraina continuă. Rusia nu a obținut însă victoria decisivă urmărită de Kremlin, iar atacurile ucrainene cu drone au provocat pagube unor obiective militare și instalații petroliere rusești. În același timp, trupele ruse înaintează lent și înregistrează pierderi importante pe front.
Oficialii americani și europeni urmăresc incidentele pe care le consideră posibile încercări de testare a reacției Alianței. Printre exemplele invocate se află pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al României și incidentele în care rachete au ajuns pe teritoriul Poloniei. Scopul unei provocări nu ar fi neapărat ocuparea unui teritoriu, ci verificarea modului în care statele NATO răspund împreună. Cercetătoarea Heather Conley a explicat că Rusia a urmărit constant să pună la încercare credibilitatea Alianței și să îndepărteze Statele Unite de partenerii europeni, potrivit WSJ.com.
De la atacuri cibernetice la incursiuni terestre
Un posibil atac cibernetic asupra unui stat NATO se află printre scenariile analizate de serviciile americane. Rusia ar putea folosi și grupuri armate fără însemne, pentru a face dificilă identificarea celor responsabili. Într-un scenariu mai grav, Moscova ar putea încerca o incursiune terestră limitată pe flancul estic al Alianței. O asemenea acțiune este considerată în prezent puțin probabilă, dar riscul ar putea crește în următorii ani.
Un atac militar convențional asupra unui stat NATO ar putea duce la activarea articolului 5 privind apărarea colectivă. Situația este mai complicată în cazul atacurilor cibernetice și al operațiunilor hibride, deoarece acestea sunt mai greu de încadrat drept atacuri armate. NATO susține că urmărește toate aceste riscuri și își adaptează măsurile de apărare. „Analizăm mereu și ne pregătim pentru o serie de scenarii. NATO este vigilentă și suntem pregătiți să descurajăm și să apărăm, după cum este necesar”, a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al Alianței.
Îngrijorări privind stocurile americane de muniție
Evaluările privind amenințarea rusă apar în timp ce la Washington există îngrijorări legate de nivelul unor stocuri de muniție. Statele Unite au trimis cantități importante de armament Ucrainei după începutul invaziei ruse. Consumul ridicat de muniție în conflictele din Orientul Mijlociu a pus o presiune suplimentară asupra rezervelor. Printre sistemele sensibile se află rachetele ATACMS, Precision Strike Missile și Stinger, precum și anumite sisteme de interceptare și apărare antiaeriană.
Oficialii Pentagonului resping afirmațiile potrivit cărora armata americană nu ar avea suficientă muniție pentru operațiunile sale. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a declarat că Statele Unite dispun de resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite de președintele Donald Trump. Problema este legată însă de capacitatea de a răspunde simultan mai multor conflicte. Un arsenal suficient pentru o operațiune limitată ar putea deveni vulnerabil în cazul unor crize declanșate în același timp.
China, o altă provocare pentru Washington
Pentagonul trebuie să ia în calcul atât amenințarea Rusiei, cât și posibilitatea unui conflict cu China. O confruntare în Pacific ar necesita cantități foarte mari de muniție și sisteme de apărare aeriană. O estimare inclusă în evaluările strategice arată că Statele Unite ar fi consumat între 1.060 și 1.430 de interceptori Patriot în conflictul cu Iranul. Arsenalul american ar mai include aproximativ 870 de rachete de acest tip.
Avertismentul serviciilor americane nu privește doar posibilitatea ca Rusia să testeze NATO. Washingtonul analizează și cât timp poate susține mai multe operațiuni militare desfășurate simultan. Consumul accelerat de muniție poate reduce capacitatea Statelor Unite de a descuraja alte amenințări. Rezervele de armament ar putea deveni astfel o vulnerabilitate strategică pe termen lung.