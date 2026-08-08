Serviciile americane avertizează că Rusia ar putea testa NATO până în 2029. Un stat aliat ar putea fi atacat în curând

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:42

Serviciile americane de informații analizează posibilitatea ca Rusia să încerce să testeze coeziunea NATO în următorii ani. Scenariile luate în calcul includ chiar și o acțiune militară limitată împotriva unui stat membru. Acțiunile ar putea varia de la atacuri cibernetice și operațiuni hibride până la o incursiune terestră de mică amploare. Perioada considerată de risc începe din această toamnă și se întinde până în 2029.

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