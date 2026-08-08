Șase survolări cu drone deasupra unei baze militare din Germania. Poliția suspectează o operațiune de spionaj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 09:57

Șase survolări cu drone au fost raportate într-o singură noapte deasupra bazei militare din Mechernich, în vestul Germaniei. În această unitate sunt reparate sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale armatei germane. Poliția investighează dacă dronele au fost folosite pentru fotografierea unor instalații militare, a armamentului sau a altor zone sensibile. Autorii survolărilor nu au fost identificați.

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