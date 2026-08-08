Șase survolări cu drone deasupra unei baze militare din Germania. Poliția suspectează o operațiune de spionaj

Șase survolări cu drone au fost raportate într-o singură noapte deasupra bazei militare din Mechernich, în vestul Germaniei. În această unitate sunt reparate sistemele de apărare antiaeriană Patriot ale armatei germane. Poliția investighează dacă dronele au fost folosite pentru fotografierea unor instalații militare, a armamentului sau a altor zone sensibile. Autorii survolărilor nu au fost identificați.
Baza găzduiește echipamente militare importante
Baza din Mechernich se află în regiunea Eifel, la sud-vest de Bonn, și are un rol important în sistemul logistic al Bundeswehr. Aici lucrează specialiștii care întrețin și repară sistemele Patriot. Facilitatea este cunoscută în cadrul armatei drept „șantierul naval Patriot” și ar putea fi singura de acest tip din Europa. Unitatea include și un depozit subteran în care sunt păstrate echipamente și piese de schimb pentru tehnica militară.
Instalația subterană se află la aproximativ 130 de metri adâncime și ocupă o suprafață de aproape 30.000 de metri pătrați. Zona este puternic securizată din cauza materialelor militare depozitate acolo. Primele drone au fost observate în jurul orei 22:00, când centrul de securitate al bazei a raportat două aparate de zbor. În cursul nopții, angajații unei firme de pază au înregistrat în total șase survolări, până în jurul orei 5:00, scrie dpa.com.
Polițiștii din districtul Euskirchen au ajuns în zonă după primele sesizări. Aceștia ar fi observat cel puțin o dronă care survola baza militară. Aparatul ar fi trecut pentru scurt timp și deasupra zonei în care se aflau echipele de intervenție. Polițiștii militari ai Bundeswehr ar fi văzut drona de la o distanță de aproximativ 40 de metri.
Drona ar fi putut zbura până la 400 de kilometri
Evaluarea inițială indică posibilitatea ca aparatul observat să fi fost o dronă Fly-380 VTOL. Acest tip de aeronavă poate decola și ateriza vertical. Modelul are o anvergură a aripilor de aproximativ 3,8 metri și o rază de acțiune de până la 400 de kilometri. Drona poate atinge o viteză de 150 de kilometri pe oră și poate transporta o încărcătură de peste 10 kilograme.
Dronele de acest tip pot fi folosite pentru măsurători, cartografiere, supravegherea frontierelor și transport în regiuni greu accesibile. Primele verificări nu indică însă că aparatul de la Mechernich ar fi fost o dronă de cartografiere care și-a pierdut accidental traseul. Poliția cercetează posibilitatea realizării neautorizate de imagini ale bazei și echipamentelor militare. În anchetă sunt implicate structurile de investigații criminale, Serviciul de Contrainformații Militare și Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor.
Comandamentul Operațional al Bundeswehr a confirmat observarea dronelor. Reprezentanții armatei au precizat că au fost raportate două aparate de zbor. Instituția nu a oferit alte informații, invocând ancheta în desfășurare. Numărul de șase se referă la survolările raportate de angajații firmei de securitate pe parcursul nopții.
Mai multe incidente la obiective sensibile din Germania
Incidentul are loc după ce o altă dronă a fost descoperită în noaptea de 4 spre 5 august pe aeroportul Leipzig/Halle. Aparatul avea atașată o substanță necunoscută și un detonator. Anchetatorii au tratat obiectul ca pe un posibil dispozitiv exploziv și au luat în calcul un scenariu de atac hibrid. Autorii nu au fost identificați, iar eventuala implicare a Rusiei nu a fost confirmată.
Survolările suspecte deasupra obiectivelor militare au devenit tot mai frecvente în Germania. Printre zonele vizate s-au aflat baze navale din Marea Nordului și Marea Baltică. Drone au fost observate și deasupra unor facilități în care au fost instruiți militari ucraineni. Autoritățile suspectează că unele operațiuni ar putea avea drept scop spionarea infrastructurii militare sau pregătirea unor acte de sabotaj.
În aprilie 2025, un militar aflat la o bază din apropiere de Emden a observat mai mulți bărbați care păreau să opereze drone. În zonă se află antene cu înălțimi de peste 350 de metri, folosite pentru transmiterea unor comenzi criptate către submarine. Când militarul s-a apropiat, bărbații ar fi strigat în limba rusă și ar fi plecat cu o dubă. Persoanele respective nu au fost identificate.
În decembrie 2025, mai multe drone au fost observate și deasupra amplasamentului sistemului de apărare antiaeriană Arrow 3, în zona Annaburg Heath. Aparatele au fost detectate de sistemele de supraveghere. Militarii germani au încercat să le doboare cu o armă dotată cu un dispozitiv special de ochire. Niciuna dintre drone nu a fost lovită.