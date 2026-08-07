Spania răspunde Italiei cu aceeași monedă: Introduce controale la frontiere pentru toate zborurile și navele venite din Peninsulă

Conflictul dintre Madrid și Roma pe tema migrației ilegale se amplifică. După ce Italia a decis să introducă verificări la frontiere pentru călătorii veniți din Spania, Guvernul spaniol a anunțat măsuri similare, care vor intra în vigoare începând de la miezul nopții de sâmbătă și vor rămâne aplicabile până pe 7 septembrie.
Noile controale vor viza toate zborurile și cursele maritime care sosesc din Italia, autoritățile spaniole motivând decizia prin presiunea continuă exercitată de migrația ilegală, scrie Reuters.
Vor fi verificate pașapoartele, naționalitatea și vizele
Potrivit anunțului făcut de Guvernul de la Madrid, pasagerii italieni, dar și cetățenii altor state care intră în Spania din Italia vor fi supuși verificării documentelor de călătorie.
Autoritățile spaniole au precizat că vor fi controlate pașapoartele, naționalitatea și, acolo unde este cazul, vizele, măsurile fiind justificate de ceea ce executivul descrie drept „presiunea persistentă a migrației ilegale” venite din Italia.
Decizia va rămâne în vigoare atât timp cât Italia își va menține propriile controale la frontiere.
Criza din Ceuta a declanșat disputa dintre cele două state
Conflictul diplomatic a izbucnit după valul de aproximativ 72.000 de migranți care au ajuns pe 30 iulie în Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii.
În urma acelui episod, autoritățile italiene au introdus controale pentru persoanele care sosesc din Spania, invocând riscuri legate de securitate și de migrația ilegală.
Madridul a criticat încă de la început această decizie, susținând că măsurile luate de Italia sunt nejustificate, contravin intereselor Uniunii Europene și discriminează cetățenii spanioli.
Italia refuză să renunțe la controale
Înainte de a anunța măsurile de răspuns, Guvernul spaniol avertizase că va adopta contramăsuri dacă Roma nu va elimina verificările impuse la frontiere.
Executivul condus de Giorgia Meloni a respins însă solicitarea Madridului și a transmis că nu intenționează să renunțe la controale în acest moment.
Potrivit biroului premierului italian, verificările vor fi eliminate doar atunci când autoritățile vor avea certitudinea că nu mai există riscuri pentru securitatea Italiei, că nu va apărea un nou val de migrație și că migranții care au intrat ilegal în Europa nu vor ajunge pe teritoriul italian.