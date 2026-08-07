Spania răspunde Italiei cu aceeași monedă: Introduce controale la frontiere pentru toate zborurile și navele venite din Peninsulă

Publicat 7 aug. 2026, 23:20 Actualizat 7 aug. 2026, 23:22 Sursă Reuters

Conflictul dintre Madrid și Roma pe tema migrației ilegale se amplifică. După ce Italia a decis să introducă verificări la frontiere pentru călătorii veniți din Spania, Guvernul spaniol a anunțat măsuri similare, care vor intra în vigoare începând de la miezul nopții de sâmbătă și vor rămâne aplicabile până pe 7 septembrie.

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