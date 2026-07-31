Cauzele spirituale ale îngrășării. Ce spun terapeuții holistici despre excesul de greutate și emoțiile ascunse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 23:32

Excesul de greutate este explicat, în medicina modernă, printr-o combinație de factori biologici, metabolici, genetici, psihologici și de stil de viață. Există însă și terapeuți holistici care privesc această problemă dintr-o perspectivă diferită, considerând că unele kilograme acumulate pot reflecta conflicte emoționale nerezolvate sau nevoi afective neîmplinite.

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