Cauzele spirituale ale îngrășării. Ce spun terapeuții holistici despre excesul de greutate și emoțiile ascunse

Excesul de greutate este explicat, în medicina modernă, printr-o combinație de factori biologici, metabolici, genetici, psihologici și de stil de viață. Există însă și terapeuți holistici care privesc această problemă dintr-o perspectivă diferită, considerând că unele kilograme acumulate pot reflecta conflicte emoționale nerezolvate sau nevoi afective neîmplinite.
Aceste interpretări țin de domeniul terapiilor complementare și al spiritualității și nu sunt confirmate de dovezi științifice. Totuși, specialiștii în psihologie recunosc că alimentația emoțională este un fenomen real, iar stresul, tristețea sau anxietatea pot influența comportamentul alimentar.
Mâncarea, folosită ca refugiu emoțional
Terapeuții holistici susțin că multe persoane nu mănâncă doar pentru a-și satisface foamea, ci pentru a umple un gol emoțional.
Din această perspectivă, mâncatul compulsiv apare frecvent după perioade de suferință, dezamăgire, singurătate sau stres intens. Hrana devine un refugiu temporar, iar excesul de greutate este interpretat ca un mecanism inconștient de protecție.
În același timp, cercetările din domeniul psihologiei arată că alimentația emoțională este asociată cu emoțiile negative și poate contribui la apariția sau menținerea obezității, motiv pentru care abordarea aspectelor psihologice este considerată importantă în tratament.
Excesul de greutate, văzut ca un „scut” împotriva lumii
În terapia holistică există convingerea că organismul creează, simbolic, un strat protector împotriva unei lumi percepute ca ostilă.
Persoanele care au trecut prin respingeri, umilințe, abandon sau pierderi importante ar putea acumula kilograme în plus ca o formă inconștientă de autoapărare. Potrivit acestei perspective, grăsimea devine o „armură” care oferă senzația de siguranță și reduce vulnerabilitatea emoțională.
De asemenea, unii terapeuți consideră că excesul de greutate poate ascunde teama de a fi judecat, de a fi rănit sau de a intra în relații apropiate.
Ce semnificație ar avea zonele în care se depune grăsimea
Unele teorii holistice merg și mai departe și încearcă să interpreteze locul în care organismul acumulează grăsime.
Astfel, se afirmă că depunerile din zona șoldurilor, întâlnite frecvent la femei, ar simboliza nevoia de protecție și de siguranță în plan afectiv.
În cazul bărbaților, acumularea grăsimii în zona abdominală este interpretată de unii terapeuți ca o reacție inconștientă de apărare și de ascundere a vulnerabilității.
Aceste interpretări nu sunt însă susținute de dovezi medicale și fac parte exclusiv din concepțiile unor școli de terapie holistică.
Șocurile emoționale pot schimba relația cu mâncarea
Terapeuții holistici spun că multe persoane observă o creștere rapidă în greutate după evenimente marcante, precum pierderea unei persoane dragi, un divorț, pierderea locului de muncă sau falimentul unei afaceri.
În astfel de situații, hrana poate deveni o modalitate de a calma durerea, anxietatea sau sentimentul de gol interior.
Și literatura de specialitate arată că stresul și dificultățile de reglare a emoțiilor pot favoriza alimentația emoțională, iar intervențiile psihologice, inclusiv terapia cognitiv-comportamentală și tehnicile de mindfulness, pot ajuta la reducerea acestui comportament.
Dieta și sportul nu sunt întotdeauna suficiente
Din perspectiva holistică, simpla reducere a caloriilor și creșterea activității fizice nu rezolvă întotdeauna cauza profundă a problemei.
Terapeuții susțin că schimbarea durabilă apare atunci când persoana identifică emoțiile pe care încearcă să le acopere prin hrană, renunță la resentimente și învață să-și gestioneze diferit fricile și suferințele.
În același timp, specialiștii în sănătate subliniază că excesul de greutate este o afecțiune complexă, cu multiple cauze, iar cea mai eficientă abordare este una integrată, care poate include alimentație, mișcare, sprijin psihologic și, atunci când este necesar, evaluare și tratament medical.