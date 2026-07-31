Ca românul, nu-i niciunul. Turiști surprinși cu aproape 3 kilograme de alimente luate la all inclusive

Un incident neobișnuit petrecut într-un hotel de patru stele din Constanța a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mai mulți turiști au fost surprinși după ce angajații unității de cazare au descoperit în camera lor aproape trei kilograme de alimente luate de la micul dejun tip bufet suedez.
Descoperire surprinzătoare într-o cameră de hotel
Situația a ieșit la iveală în timpul operațiunilor de curățenie, când personalul hotelului a găsit o cantitate impresionantă de produse alimentare păstrate în cameră.
Potrivit informațiilor apărute, turiștii ar fi luat de la bufet diverse preparate pentru a le consuma ulterior, deși acestea erau destinate servirii în restaurantul hotelului.
Mezeluri, brânzeturi și produse de patiserie, transportate din restaurant
Printre alimentele găsite se aflau mezeluri, brânzeturi, crenvurști, produse de patiserie și alte preparate specifice micului dejun.
În total, cantitatea descoperită s-a apropiat de trei kilograme de produse alimentare, majoritatea fiind păstrate în condiții improprii pentru consum pe termen mai lung.
Imaginile au stârnit valuri de reacții pe internet
Cazul a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au comentat situația, iar fotografiile și relatările au fost distribuite intens.
Unii internauți au tratat incidentul cu umor, în timp ce alții au atras atenția asupra faptului că astfel de practici nu sunt conforme cu regulile hotelurilor care oferă mese în sistem bufet.
Specialiștii avertizează asupra riscurilor
Dincolo de aspectul inedit al întâmplării, specialiștii atrag atenția că alimentele scoase din spațiile special amenajate pentru servire pot deveni rapid nesigure pentru consum.
Produsele precum mezelurile, lactatele sau preparatele din carne trebuie păstrate la temperaturi controlate, iar depozitarea lor în camerele de hotel poate favoriza alterarea și dezvoltarea bacteriilor.
De ce nu este recomandat să păstrezi mâncarea din bufet în cameră
Experții în siguranță alimentară recomandă ca preparatele servite la bufet să fie consumate imediat după ce sunt luate din zona de servire.
În sezonul cald, temperaturile ridicate accelerează degradarea alimentelor, iar consumul unor produse păstrate ore întregi în afara condițiilor de refrigerare poate crește riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare.
Astfel, chiar dacă tentația de a păstra mâncare pentru mai târziu poate exista, specialiștii recomandă respectarea regulilor hotelului și consumarea preparatelor în spațiile destinate servirii mesei, pentru a evita eventualele probleme de sănătate.