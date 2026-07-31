Ca românul, nu-i niciunul. Turiști surprinși cu aproape 3 kilograme de alimente luate la all inclusive

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 14:15

Un incident neobișnuit petrecut într-un hotel de patru stele din Constanța a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mai mulți turiști au fost surprinși după ce angajații unității de cazare au descoperit în camera lor aproape trei kilograme de alimente luate de la micul dejun tip bufet suedez.

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