Top cinci legume pe care trebuie să le eviți vara. Specialiștii au dezvăluit motivul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:27

În perioada verii, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, alimentația devine un aliat important în lupta împotriva efectelor caniculei. Deși fructele și legumele sunt nelipsite din meniul sezonului cald, unele dintre ele, consumate în exces, pot accentua senzația de disconfort sau pot favoriza deshidratarea la anumite persoane. Specialiștii atrag atenția că nu este nevoie să fie eliminate din dietă, ci doar consumate cu moderație, alături de o hidratare corespunzătoare și mese cât mai ușoare.

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