Top cinci legume pe care trebuie să le eviți vara. Specialiștii au dezvăluit motivul

În perioada verii, când temperaturile depășesc frecvent 35 de grade Celsius, alimentația devine un aliat important în lupta împotriva efectelor caniculei. Deși fructele și legumele sunt nelipsite din meniul sezonului cald, unele dintre ele, consumate în exces, pot accentua senzația de disconfort sau pot favoriza deshidratarea la anumite persoane. Specialiștii atrag atenția că nu este nevoie să fie eliminate din dietă, ci doar consumate cu moderație, alături de o hidratare corespunzătoare și mese cât mai ușoare.
1. Ardeii iuți
Ardeiul iute este apreciat pentru aroma intensă și pentru conținutul bogat în vitamina C și antioxidanți. Totuși, în timpul caniculei, poate deveni o alegere mai puțin inspirată.
Responsabilă este capsaicina, substanța care oferă senzația de iuțeală. Aceasta stimulează receptorii implicați în percepția căldurii, determinând organismul să reacționeze ca și cum temperatura corpului ar fi crescut.
Rezultatul este intensificarea transpirației. În anumite situații, acest mecanism poate ajuta la răcirea corpului, dacă transpirația se evaporă eficient. Însă, în zilele cu umiditate ridicată, evaporarea este mult îngreunată, iar organismul pierde apă fără să obțină un efect real de răcorire.
În plus, la unele persoane, ardeiul iute consumat în cantități mari poate provoca arsuri gastrice, reflux sau disconfort digestiv, simptome care pot fi resimțite mai intens pe vreme foarte caldă.
2. Usturoiul
Usturoiul este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente datorită compușilor săi activi, în special alicinei. Acesta este asociat cu efecte antimicrobiene și beneficii cardiovasculare.
Cu toate acestea, usturoiul crud poate avea un efect termogenic, adică stimulează metabolismul și crește ușor producerea de căldură în organism. În plus, consumat în cantități mari, poate provoca senzație de arsură la nivelul stomacului sau iritație digestivă.
În zilele caniculare, când organismul încearcă deja să elimine excesul de căldură, mesele foarte bogate în usturoi crud pot accentua senzația de disconfort la persoanele sensibile.
Asta nu înseamnă că trebuie eliminat complet din alimentație. Folosit în cantități moderate, în sosuri sau preparate gătite, rămâne un aliment valoros.
3. Sparanghelul
Sparanghelul este recomandat frecvent în dietele sănătoase datorită conținutului bogat de fibre, acid folic și vitamine.
În același timp, are proprietăți diuretice naturale. Acest efect poate fi util în anumite situații, însă, în timpul caniculei, trebuie avut în vedere că organismul pierde deja cantități importante de apă prin transpirație.
Dacă alimentația conține multe alimente cu efect diuretic și hidratarea nu este suficientă, există riscul ca pierderile de lichide și electroliți, precum sodiul și potasiul, să fie mai mari.
Persoanele care petrec multe ore în aer liber sau practică activitate fizică intensă în zilele călduroase ar trebui să acorde o atenție deosebită consumului de lichide atunci când includ sparanghelul în meniu.
4. Sfecla roșie
Sfecla este apreciată pentru conținutul ridicat de fibre, folat și nitrați naturali, care pot avea efecte benefice asupra circulației sanguine.
Totuși, este o legumă bogată în fibre și carbohidrați complecși, iar digestia ei necesită mai mult efort decât în cazul unor legume cu un conținut foarte mare de apă, precum castraveții sau dovleceii.
Digestia alimentelor produce în mod natural căldură, fenomen cunoscut sub numele de termogeneză indusă de alimentație. În timpul verii, când organismul direcționează deja mai mult sânge către piele pentru a elimina căldura, mesele foarte consistente sau bogate în fibre pot accentua senzația de oboseală și de disconfort digestiv la unele persoane.
Dacă sfecla este consumată în cantități mari, mai ales în combinație cu alte preparate consistente, pot apărea balonare sau senzația de digestie greoaie.
5. Spanacul
Spanacul este una dintre cele mai nutritive legume, fiind bogat în fier, vitamina K, folat și antioxidanți.
Cu toate acestea, conține și cantități importante de oxalați, compuși naturali care, la unele persoane, pot favoriza formarea calculilor renali atunci când aportul de lichide este insuficient.
În zilele foarte călduroase, dacă organismul este deja ușor deshidratat, rinichii trebuie să depună un efort mai mare pentru a concentra urina și pentru a elimina diferiți compuși rezultați din metabolism.
Acesta este unul dintre motivele pentru care specialiștii recomandă ca persoanele predispuse la litiază renală să acorde o atenție deosebită hidratării atunci când consumă alimente bogate în oxalați, inclusiv spanac.
Spanacul rămâne un aliment foarte sănătos, însă este bine să fie însoțit de suficiente lichide și integrat într-o alimentație echilibrată.
Ce legume sunt mai potrivite în zilele toride
În perioadele cu temperaturi extreme, cele mai bune alegeri sunt legumele cu un conținut ridicat de apă.
Castraveții, roșiile, dovleceii, salata verde, țelina apio și ridichile contribuie la hidratare și sunt ușor de digerat. Consumul lor, alături de suficiente lichide și de mese mai mici și mai dese, poate ajuta organismul să suporte mai bine căldura.
De asemenea, preparatele reci, precum salatele sau supele reci, sunt adesea mai bine tolerate decât mesele foarte bogate și fierbinți.
Moderația rămâne cea mai bună recomandare
Niciuna dintre cele cinci legume nu trebuie considerată periculoasă pentru populația generală. Ardeiul iute, usturoiul, sparanghelul, sfecla și spanacul sunt alimente valoroase din punct de vedere nutrițional și pot face parte dintr-o dietă sănătoasă.
În timpul caniculei însă, consumul lor în cantități foarte mari poate accentua anumite efecte fiziologice, precum transpirația abundentă, diureza, disconfortul digestiv sau necesarul crescut de lichide, în special la persoanele sensibile.
Pe vreme foarte caldă, hidratarea corespunzătoare, mesele ușoare și echilibrate și adaptarea alimentației la condițiile de mediu sunt cele mai importante măsuri pentru a reduce riscul de deshidratare și de epuizare provocată de căldură, potrivit sursei.