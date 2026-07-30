Sărbătoarea zilei, joi, 30 iulie: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului și Sfântul Valentin

În ziua de 30 iulie, Biserica Ortodoxă marchează Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfântul Mucenic Valentin, precum și pe Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos și Andronic.
Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului
Anul acesta, Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului are loc pe 30 iulie, cu o zi mai devreme decât în mod obișnuit. Potrivit rânduielii bisericești, se lasă sec în data de 31 iulie, iar postul începe la 1 august. Însă, atunci când 31 iulie cade într-o zi de miercuri sau vineri, Lăsatul secului este devansat cu o zi.
Postul Adormirii Maicii Domnului este cunoscut în tradiția populară și sub denumirile de Postul Sfintei Mării sau Postul Sântămăriei.
Sfântul Valentin, ocrotitor al iubirii creștine și al familiei
La 30 iulie este prăznuit Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, episcop al Umbriei, unul dintre apărătorii credinței și valorilor morale creștine.
Martirizat la Roma în a doua jumătate a secolului al III-lea, Sfântul Valentin a rămas în tradiția Bisericii drept vindecător al celor bolnavi și ocrotitor al iubirii creștine și al familiei. Credincioșii din România îi pot cinsti sfintele moaște, o părticică a acestora fiind păstrată în Biserica Delea Nouă din București.
Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos și Andronic
Tot astăzi sunt pomeniți Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos și Andronic, numărați printre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului.
Sfântul Sila a fost trimis de la Ierusalim la Antiohia, alături de Pavel și Barnaba, pentru a lămuri disputa privind tăierea împrejur a celor care primeau credința în Hristos. Mai târziu, a fost hirotonit episcop al Corintului.
Sfântul Silvan a fost episcop al Tesalonicului și a îndurat numeroase suferințe pentru credință până la trecerea sa la Domnul.
Sfântul Crescent a fost colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, apoi episcop în Galatia și misionar în Galia, unde a primit moarte mucenicească în timpul împăratului Traian.
Sfântul Epenetos, amintit în Epistola către Romani (16:5), a fost episcop în Cartagina.
Sfântul Andronic, menționat de asemenea în Epistola către Romani (16:7), a fost episcop al Pannoniei și a propovăduit Evanghelia în Italia.
Alte pomeniri din această zi
În această zi este pomenită și Sfânta Muceniță Iulita din Cezareea.
Sărbătoarea de mâine
Pe 31 iulie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înainteprăznuirea Scoaterii Sfintei Cruci.
Sursă: CrestinOrtodox.ro