Sărbătoarea zilei, joi, 30 iulie: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului și Sfântul Valentin

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 07:10

În ziua de 30 iulie, Biserica Ortodoxă marchează Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfântul Mucenic Valentin, precum și pe Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos și Andronic.

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