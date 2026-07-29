"Luna Cerbului" luminează cerul pe 29 iulie. Ce aduce Luna Plină din Vărsător pentru fiecare zodie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 07:27

Luna plină din Vărsător, cunoscută și sub numele de „Luna Cerbului”, va avea loc în acest an pe 29 iulie, la ora 10:35 (ora Americii). Denumirea provine din tradiție, deoarece în această perioadă a verii tinerii cerbi încep să-și dezvolte noile coarne.

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