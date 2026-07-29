"Luna Cerbului" luminează cerul pe 29 iulie. Ce aduce Luna Plină din Vărsător pentru fiecare zodie

Luna plină din Vărsător, cunoscută și sub numele de „Luna Cerbului”, va avea loc în acest an pe 29 iulie, la ora 10:35 (ora Americii). Denumirea provine din tradiție, deoarece în această perioadă a verii tinerii cerbi încep să-și dezvolte noile coarne.
Din punct de vedere astrologic, fenomenul este însoțit de mai multe aspecte importante. Luna plină formează conexiuni cu Jupiter aflat în Leu, accentuând dorința de afirmare și încrederea în sine. Totodată, Uranus din Gemeni încurajează comunicarea sinceră și schimbările de perspectivă, în timp ce Neptun retrograd în Berbec invită la reevaluarea obiectivelor personale. Pluto retrograd în Vărsător aduce în prim-plan nevoia de transformare și recâștigarea controlului asupra propriei vieți.
Berbec
Această perioadă te îndeamnă să demonstrezi că ești un lider prin fapte, nu doar prin vorbe. Carisma și energia de care dispui îi pot inspira pe cei din jur, iar exemplul personal îți va aduce respect și apreciere.
Taur
Cariera și imaginea profesională se află în centrul atenției. Munca depusă începe să fie remarcată, iar perseverența îți poate aduce rezultate importante și oportunități pe termen lung.
Gemeni
Simți nevoia de libertate și aventură. Este momentul potrivit să ieși din rutină și să faci ceea ce îți aduce cu adevărat satisfacție, fără să încerci permanent să îi mulțumești pe ceilalți.
Rac
Luna plină îți oferă curajul de a-ți exprima sentimentele și dorințele fără rețineri. Sinceritatea și apropierea emoțională vor consolida relațiile importante din viața ta.
Leu
Fericirea nu ar trebui să depindă de validarea celor din jur. Concentrează-te asupra obiectivelor tale și acordă-ți recunoașterea pe care o meriți pentru realizările obținute.
Fecioară
Oboseala acumulată își spune cuvântul. O pauză, o vacanță sau câteva zile de relaxare te pot ajuta să îți recapeți energia. Lasă deoparte grijile profesionale și bucură-te de timpul liber.
Balanță
Poate fi dificil să renunți la un proiect în care ai investit mult timp, însă înainte de a lua o decizie definitivă analizează dacă anumite idei pot fi valorificate în alte planuri de viitor.
Scorpion
Provocările emoționale te împing spre o transformare profundă. Înainte de a lua decizii importante, încearcă să analizezi cu atenție situațiile și să înțelegi contextul în care te afli.
Săgetător
Începi să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită, iar intuiția îți poate oferi răspunsurile pe care le cauți de mult timp. Fii atent la semne și la informațiile care apar în mod neașteptat.
Capricorn
Este o perioadă favorabilă pentru a-ți schimba relația cu banii și cu ideea de prosperitate. Valoarea ta nu este dată de contul bancar, ci de experiențele și realizările personale.
Vărsător
Luna plină din semnul tău marchează începutul unei etape importante de dezvoltare personală. Prin introspecție și disciplină vei putea renunța la obiceiurile care nu îți mai sunt de folos și vei face loc unor schimbări benefice.
Pești
Visele și intuiția pot deveni surse importante de inspirație. Este un moment favorabil pentru a găsi soluții la probleme mai vechi și pentru a privi cu optimism spre viitor.
Zodiile care ar putea resimți tensiuni
În orele care preced Luna Cerbului, opoziția dintre Venus în Fecioară și Marte în Gemeni poate aduce neînțelegeri și conflicte în relațiile personale. Comunicarea sinceră și răbdarea vor fi esențiale pentru evitarea disputelor.
În aceeași zi, Soarele și Jupiter formează aspectul astrologic numit „cazimi”, considerat un simbol al vitalității și al noilor oportunități. În plus, schimbarea poziției Nodurilor Lunare poate favoriza apariția unor situații neașteptate, dar benefice, capabile să deblocheze probleme mai vechi.
Astrologii recomandă și prudență în perioada de umbră a lui Mercur, care continuă până pe 6 august. Chiar dacă planeta și-a încheiat mișcarea retrogradă, pot apărea încă întârzieri, neînțelegeri și dificultăți de comunicare. În același timp, Saturn retrograd în Berbec îi îndeamnă pe mulți să își asume consecințele deciziilor luate în trecut și să învețe din experiențele acumulate.