Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 21:03

Prosoape dispărute, camere lăsate în dezordine, persoane cazate fără să fie trecute în rezervare și solicitări care îi lasă fără cuvinte pe proprietarii unităților de cazare. Acestea sunt doar câteva dintre situațiile prezentate într-un sondaj realizat în rândul hotelierilor din România, care scoate la iveală cele mai frecvente probleme întâlnite în sezonul estival.

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