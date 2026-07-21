Ce obiecte dispar cel mai des din camerele de hotel. Proprietarii din România dezvăluie surprizele pe care le lasă turiștii în urmă

Prosoape dispărute, camere lăsate în dezordine, persoane cazate fără să fie trecute în rezervare și solicitări care îi lasă fără cuvinte pe proprietarii unităților de cazare. Acestea sunt doar câteva dintre situațiile prezentate într-un sondaj realizat în rândul hotelierilor din România, care scoate la iveală cele mai frecvente probleme întâlnite în sezonul estival.
Rezultatele arată că încălcarea regulilor de cazare și pagubele produse în camere se numără printre cele mai mari provocări cu care se confruntă proprietarii.
Regulile de check-in și check-out, încălcate cel mai des
Potrivit sondajului, citat de Click!, cea mai frecventă problemă semnalată de hotelieri este nerespectarea programului de check-in și check-out.
Peste o treime dintre proprietarii unităților de cazare spun că turiștii încearcă în mod repetat să ajungă înainte de ora stabilită pentru cazare sau să elibereze camera după expirarea programului.
Printre abaterile întâlnite frecvent se mai află fumatul în spațiile unde acest lucru este interzis, dar și comportamentul care afectează liniștea celorlalți oaspeți.
Mulți turiști nu declară numărul real al persoanelor cazate
Rezultatele sondajului arată că doar 27,8% dintre hotelieri spun că nu au întâlnit niciodată situații în care numărul persoanelor cazate să fie diferit de cel înscris în rezervare.
Cea mai des întâlnită situație este prezența unui copil care nu a fost declarat inițial, caz semnalat de 38,9% dintre respondenți.
Alți 15,6% dintre proprietari spun că au descoperit rezervări în care au fost aduși doi sau mai mulți copii suplimentari, iar 13,3% afirmă că au găsit în camere și câte un adult care nu figura în documentele rezervării.
Cereri care i-au lăsat fără cuvinte pe proprietari
Hotelierii au povestit și unele dintre cele mai neobișnuite solicitări primite din partea turiștilor.
Printre acestea se numără cereri de check-in la ora 7 dimineața, solicitarea ca ziua de cazare să fie calculată ca un interval de 24 de ore din momentul sosirii sau încercarea de a caza 16 persoane într-o unitate destinată pentru doar patru oaspeți.
Unii turiști au cerut prelungirea gratuită a sejurului, au încercat să introducă în camere persoane care nu figurau în rezervare sau au solicitat personalului hotelului să intervină în conflicte care nu aveau nicio legătură cu unitatea de cazare.
Mâncarea adusă din exterior le dă bătăi de cap hotelierilor
Aproape jumătate dintre proprietarii de unități de cazare afirmă că turiștii aduc foarte des în camere alimente și băuturi cumpărate din exterior. Alți 24,4% spun că se confruntă frecvent cu această situație.
Consecințele sunt resimțite în special de echipele de curățenie. Cele mai multe reclamații vizează petele și murdăria suplimentară, problemă indicată de 58,9% dintre respondenți.
Hotelierii spun că se confruntă și cu resturi alimentare uitate în camere, costuri mai mari pentru igienizare și, în unele cazuri, cu apariția insectelor.
Prosoapele sunt cele mai „vânate” obiecte din camere
În privința bunurilor care dispar după plecarea turiștilor, prosoapele ocupă primul loc în clasamentul realizat pe baza răspunsurilor hotelierilor.
Pe lista obiectelor luate cel mai des se mai află umerașele și diferite ustensile sau articole de veselă.
Există însă și cazuri ieșite din comun. Proprietarii spun că, de-a lungul timpului, au constatat dispariția unor televizoare, uscătoare de păr, telecomenzi, cuverturi, perne decorative, tablouri, vaze, cratițe, oale, cuțite și chiar a unui topor pentru lemne.
Ce pot lua turiștii fără să plătească
Sondajul arată că există și produse pe care oaspeții le pot lua în mod legal din camere.
Jumătate dintre hotelieri spun că articolele cosmetice de unică folosință pot fi păstrate de turiști. De asemenea, aceeași regulă se aplică papucilor de unică folosință și sticlelor de apă oferite gratuit în cameră.
Tot mai mulți proprietari cer despăgubiri
Peste un sfert dintre proprietarii de unități de cazare spun că, în ultimul an, au fost nevoiți să solicite despăgubiri pentru pagubele produse de turiști. Alții afirmă că s-au confruntat cu astfel de situații cel puțin o dată.
Cele mai frecvente daune sunt reprezentate de lenjeriile și prosoapele deteriorate, urmate de pereții pătați sau zgâriați și de obiectele sparte.
În ceea ce privește sezonul estival din 2026, 44,4% dintre hotelieri consideră că principala provocare este creșterea costurilor operaționale. Alți respondenți indică drept probleme majore așteptările tot mai ridicate ale turiștilor, concurența de pe piață și gestionarea comportamentului oaspeților.