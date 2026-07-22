STB lansează un program de plecări voluntare cu salarii compensatorii, după intrarea în insolvență

Publicat 22 iul. 2026, 11:47 Actualizat 22 iul. 2026, 12:10

Societatea de Transport București (STB) demarează oficial un program de plecări voluntare adresat unui număr maxim de 200 de angajați, măsură care face parte din procesul amplu de reorganizare a companiei.

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