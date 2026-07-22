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Noi scumpiri la carburanți. Cât plătesc acum românii pentru benzină și motorină în marile orașe
FOTO: Arhivă
Prețurile la carburanți rămân la cote ridicate, iar șoferii români plătesc tot mai mult pentru un plin. Motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru, în timp ce benzina ajunge, în unele stații, la aproape 9 lei pe litru.
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