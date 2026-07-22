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Pîslaru, față în față cu sindicatele la Ministerul Muncii după greva din spitale. Legea salarizării, în impas

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 11:34
SursăRealitatea PLUS

Federația Sanitas NU participă la întâlnirea convocată de Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii! Sindicatele susțin că demersul vine abia după decizia instanței, iar legea a fost ținută la secret. La întâlnire participa ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cel care a desfiintat proiectul de lege. De la 14 are loc o nouă întâlnire tehnica la Palatul Cotroceni pe proiect.

Este o întâlnire tehnică pe proiectul legii salarizării, o întâlnire la care Federația Sanitas nu va participa și au decis să liderii sindicali să nu vină la aceste discuții, pentru că spun ei „vine această întâlnire după decizia instanței de ieri” în ceea ce privește proiectul legii salarizării și după ce a mai existat o întâlnire cu ministrul interimar al muncii la Partidul Național Liberal, însă a fost o întâlnire în care s-au discutat principii generale și nu au văzut proiectul de lege.

Întâlnire la Ministerul Muncii între Pîslaru și sindicatele din sănătate

O întâlnire la care participă cealaltă federație, reprezentativă în sistemul sanitar, este vorba despre Federația Solidaritatea Sanitară, ce a transmis mai multe propuneri pentru a fi preluate în această lege și va participa și ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, cel care a venit cu un document, l-a transmis în Ministerul Muncii și atrăgea atenția că sunt foarte multe prevederi în această lege a salarizării pentru care nu există sursă de finanțare, sunt prevederi cu sporuri care duc la diminuarea veniturilor pentru angajații din sistem și trebuie modificate urgent.

După această întâlnire va exista o întâlnire tehnică la Palatul Cotroceni, pentru că după cea de ieri nu s-a ajuns la nicio concluzie, acolo va fi reprezentantul administrației prezidențiale, împreună cu ministrul interimar al muncii, fostul ministru al muncii, Florin Manole, și reprezentanți de la celelalte partide.

Cei de la Sanitas anunțau că vor merge mai departe cu procedura pentru declanșarea grevei generale în sistemul medical peste aproximativ 6 zile.

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