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Social· 2 min citire
Pîslaru, față în față cu sindicatele la Ministerul Muncii după greva din spitale. Legea salarizării, în impas
Publicat22 iul. 2026, 11:34
SursăRealitatea PLUS
Federația Sanitas NU participă la întâlnirea convocată de Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii! Sindicatele susțin că demersul vine abia după decizia instanței, iar legea a fost ținută la secret. La întâlnire participa ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cel care a desfiintat proiectul de lege. De la 14 are loc o nouă întâlnire tehnica la Palatul Cotroceni pe proiect.
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