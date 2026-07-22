Pîslaru, față în față cu sindicatele la Ministerul Muncii după greva din spitale. Legea salarizării, în impas

Publicat 22 iul. 2026, 11:34 Sursă Realitatea PLUS

Federația Sanitas NU participă la întâlnirea convocată de Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii! Sindicatele susțin că demersul vine abia după decizia instanței, iar legea a fost ținută la secret. La întâlnire participa ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, cel care a desfiintat proiectul de lege. De la 14 are loc o nouă întâlnire tehnica la Palatul Cotroceni pe proiect.

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