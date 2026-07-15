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Controverse privind legalizarea pornografiei în Ucraina, inclusiv ca soluție pentru finanțarea războiului. Fost premier: „Ar transforma țara în PornHub”

Fiscalizarea OnlyFans ar aduce milioane de dolari

Fiscalizarea OnlyFans ar aduce milioane de dolari

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 13:06
Actualizat15 iul. 2026, 13:14
SursăRealitatea.net, kyiv independent

Ridicarea interdicției vechi de decenii privind conținutul pentru adulți din Ucraina a stârnit o amplă dispută publică. Proiectul de lege adoptat în prima lectură pe 14 iulie ar putea crea o sursă importantă de finanțare pentru efortul de război și ar slăbi un sistem corupt, bazat pe șantaj și risipă de bani publici, susțin promotorii. În replică, adversarii avertizează că liberalizarea ar corupe normele morale, cu efecte mai grave decât eventualele avantaje financiare.

În prezent, creatorii de conținut pentru adulți din Ucraina — inclusiv modele OnlyFans — riscă amenzi uriașe și ani grei de închisoare. Pe deasupra, mulți trăiesc cu teama constantă de percheziții și abuzuri ale polițiștilor, care-i tratează adesea „ca pe niște criminali periculoși” și cerând mită între 200 și 30.000 de dolari, potrivit avocaților, arată o anchetă Kyiv Independent.

Dezincriminarea pornografiei, o victorie a bunului-simț - șef al Fiscului

„Internetul nu uită nimic. Chiar și fetele care au renunțat acum ani de zile încă au probleme legale”, a povestit pentru publicație o creatoare de conținut adult.

Susținătorii reformei spun că legalizarea ar proteja creatorii și ar genera zeci de milioane de dolari în taxe — bani esențiali în timpul războiului. Chiar șeful Fiscului ucrainean a numit proiectul „o victorie a bunului‑simț asupra absurdului”.

Fostul premier Iulia Timoșenko: Liberalizarea ar „transforma Ucraina în Pornhub”

Aproximativ 15.000 de creatori ucraineni ar putea lucra legal dacă legea trece de a doua lectură. Dar opoziția rămâne puternică: fostul premier Iulia Timoșenko susține că reforma ar „transforma Ucraina în Pornhub”.

Experții în politici publice afirmă că menținerea industriei în ilegalitate avantajează oficialii corupți, care folosesc legea ca instrument de intimidare — o practică moștenită din epoca sovietică.

Proiectul are nevoie de un vot final și de semnătura președintelui Volodimir Zelenski.

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