OMS începe primul studiu clinic pentru un antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:36

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat primul studiu clinic care testează eficacitatea unui tratament antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă de actuala epidemie din Republica Democrată Congo. Specialiștii speră că medicamentul ar putea preveni dezvoltarea bolii la persoanele expuse virusului.

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