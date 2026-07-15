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Sanatate· 2 min citire

OMS începe primul studiu clinic pentru un antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola

Studiu clinic al unui medicament viral împotriva Ebola

Studiu clinic al unui medicament viral împotriva Ebola

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:36

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat primul studiu clinic care testează eficacitatea unui tratament antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă de actuala epidemie din Republica Democrată Congo. Specialiștii speră că medicamentul ar putea preveni dezvoltarea bolii la persoanele expuse virusului.

Studiu pentru un tratament administrat după expunerea la virus

Studiul, denumit EBO-PEP, analizează eficiența profilaxiei post-expunere cu antiviralul experimental Obeldesivir, un medicament administrat oral, dezvoltat de compania americană Gilead Sciences.

Tratamentul este destinat persoanelor care au intrat în contact direct cu pacienți confirmați cu tulpina Bundibugyo. În testele de laborator, medicamentul a arătat rezultate promițătoare împotriva virusurilor din familia filovirusurilor, care provoacă febre hemoragice severe.

OMS: Ar putea fi un progres major

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat lansarea studiului și a declarat că, dacă tratamentul se va dovedi eficient, acesta ar putea reprezenta un pas important în prevenirea bolii la persoanele cu risc ridicat de infectare.

Nu există încă vaccin sau tratament aprobat

În prezent, nu există un vaccin sau un tratament autorizat pentru tulpina Bundibugyo. Potrivit autorităților sanitare din Republica Democrată Congo, epidemia a infectat oficial peste 1.960 de persoane și a provocat mai mult de 700 de decese.

OMS avertizează: Numărul real al cazurilor ar putea fi mult mai mare

Epidemia, declarată în luna mai, afectează în principal provincia Ituri, dar cazuri au fost confirmate și în alte regiuni din RDC, precum și în Uganda. OMS avertizează că numărul real al infectărilor ar putea fi de două până la patru ori mai mare decât cel raportat oficial.

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