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Sanatate· 2 min citire
OMS începe primul studiu clinic pentru un antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola
Studiu clinic al unui medicament viral împotriva Ebola
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat primul studiu clinic care testează eficacitatea unui tratament antiviral împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, responsabilă de actuala epidemie din Republica Democrată Congo. Specialiștii speră că medicamentul ar putea preveni dezvoltarea bolii la persoanele expuse virusului.
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