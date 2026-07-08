ALERTĂ! Peste 80% din căpșunile din UE sunt contaminate cu pesticide. Care este excepția surprinzătoare?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 16:13

Peste 80% din căpșunile comercializate în Europa conțin urme de substanțe chimice, avertizează o cercetare recentă. Totuși, consumatorii au și o veste bună: fructele importate din Spania se numără printre cele mai sigure, înregistrând cele mai scăzute niveluri de contaminare de pe piața europeană.

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