ALERTĂ! Peste 80% din căpșunile din UE sunt contaminate cu pesticide. Care este excepția surprinzătoare?

Peste 80% din căpșunile comercializate în Europa conțin urme de substanțe chimice, avertizează o cercetare recentă. Totuși, consumatorii au și o veste bună: fructele importate din Spania se numără printre cele mai sigure, înregistrând cele mai scăzute niveluri de contaminare de pe piața europeană.
Un nou semnal de alarmă lovește sectorul alimentar european. Un studiu recent, realizat de organizațiile PAN Europe și Ecologistas en Acción, dezvăluie că aproape nouă din zece căpșuni comercializate în Europa (88%) sunt contaminate cu reziduuri de pesticide. Analiza, care a inclus mostre din unsprezece țări, scoate la iveală și o prezență îngrijorătoare a substanțelor chimice de tip PFAS, recunoscute pentru persistența lor extremă în mediu și în organism.
Totuși, în acest peisaj îngrijorător, datele publicate de Euronews arată că producția din Spania reprezintă o excepție remarcabilă, fiind printre cele mai sigure opțiuni de pe piață.
Spania, lider la siguranță în agricultura convențională
În timp ce media europeană de contaminare este copleșitoare, căpșunile cultivate în Spania au înregistrat cele mai scăzute niveluri de reziduuri din întreaga Uniune Europeană.
Rezultatele de laborator pe mostrele spaniole de cultură convențională (clasică) au fost surprinzător de bune:
Într-una dintre probe nu s-a descoperit absolut niciun reziduu de pesticid.
În cealaltă probă au fost detectate doar două pesticide, ambele fiind însă substanțe autorizate și aflate mult sub limita legală permisă.
Pericolul invizibil: „Substanțele chimice permanente”
Din totalul de 88% de căpșuni europene contaminate, mai bine de jumătate (58%) conțin PFAS. Cunoscute popular sub numele de „substanțe chimice permanente”, acestea nu se descompun ușor și se acumulează în timp atât în natură, cât și în corpul uman, generând riscuri pe termen lung pentru sănătate.
Mai mult, raportul arată că peste jumătate dintre pesticidele detectate la nivel european fac parte din categoria celor mai periculoase substanțe. Deși UE ar fi trebuit să le elimine progresiv încă din anul 2011, ele sunt în continuare autorizate pe piață ca „substanțe candidate pentru înlocuire”.
Agricultura organică rămâne cea mai sigură alegere
Pentru consumatorii care doresc să elimine complet orice risc, studiul oferă o certitudine: căpșunile organice (bio). Atât în Spania, cât și în restul țărilor europene analizate, toate probele de căpșuni organice au fost 100% curate, având zero reziduuri de pesticide. Acest rezultat confirmă că agricultura ecologică rămâne cea mai eficientă barieră împotriva substanțelor toxice.
Norme mai stricte și problemele din spatele culturilor
Autorii raportului avertizează că aceste date desființează orice argument în favoarea relaxării legilor privind pesticidele. Din contră, aceștia cer Comisiei Europene și statelor membre o aplicare mult mai severă a regulilor actuale.
Pe lângă impactul direct asupra sănătății, experții atrag atenția că prețul real al căpșunilor ieftine este mult mai mare. Koldo Hernández, coordonator în cadrul Ecologistas en Acción, a subliniat că spatele culturilor intensive de căpșuni se ascund probleme ecologice și sociale grave, precum secătuirea resurselor de apă și exploatarea extremă a forței de muncă feminine, condiții pe care le-a descris ca fiind la limita semi-sclaviei.