Cum faci mișcare în siguranță pe vreme caniculară. Recomandările specialiștilor pentru a evita riscurile asupra sănătății

Temperaturile ridicate nu fac doar exercițiile fizice mai dificile, ci pot avea și efecte asupra sănătății pe termen lung, dacă determină oamenii să renunțe la mișcare. Potrivit unui material publicat de BBC, cercetătorii avertizează că schimbările climatice și valurile de căldură tot mai frecvente ar putea reduce nivelul de activitate fizică și, implicit, crește riscul de boli cronice și decese premature.
Un studiu citat de BBC estimează că diminuarea activității fizice din cauza temperaturilor ridicate ar putea contribui la aproximativ 470.000–700.000 de decese premature anual până în 2050.
De ce obosim mai repede pe căldură
În timpul exercițiilor fizice, organismul produce căldură, iar corpul încearcă să se răcească prin transpirație și prin direcționarea unei cantități mai mari de sânge către piele. Acest proces reduce însă fluxul de sânge disponibil pentru mușchi, ceea ce limitează aportul de oxigen și favorizează instalarea oboselii.
În plus, inima este nevoită să lucreze mai intens pentru a face față solicitării, iar în condiții extreme poate crește riscul de epuizare termică sau insolație.
Cum poți face mișcare în siguranță
Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a reduce riscurile asociate exercițiilor fizice în zilele caniculare:
Alege orele mai răcoroase, dimineața devreme sau seara, și preferă traseele umbrite.
Ține cont de umiditate, deoarece aerul umed împiedică evaporarea transpirației și reduce capacitatea organismului de a se răci.
Redu durata și intensitatea antrenamentului atunci când temperaturile sunt foarte ridicate și fă pauze regulate.
Hidratează-te și răcorește-te în timpul pauzelor, folosind apă rece, prosoape umede sau răcorirea mâinilor și antebrațelor în apă rece.
Pregătește organismul înainte de efort, răcorindu-te înainte de antrenament și crescând treptat expunerea la căldură pentru a permite aclimatizarea.
Când trebuie să te oprești
Medicii atrag atenția că simptome precum amețeala, greața, oboseala accentuată, palpitațiile sau starea de confuzie pot indica instalarea unei afecțiuni provocate de căldură. În aceste situații, activitatea fizică trebuie întreruptă imediat, iar persoana trebuie să se retragă într-un loc răcoros și să se hidrateze.
Experții subliniază că, pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente, este important să adaptăm nu doar tipul de exercițiu, ci și momentul, locul și intensitatea acestuia. Menținerea activității fizice rămâne esențială pentru sănătate, însă aceasta trebuie realizată în condiții care să reducă riscul de stres termic.