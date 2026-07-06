Cum faci mișcare în siguranță pe vreme caniculară. Recomandările specialiștilor pentru a evita riscurile asupra sănătății

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:16

Temperaturile ridicate nu fac doar exercițiile fizice mai dificile, ci pot avea și efecte asupra sănătății pe termen lung, dacă determină oamenii să renunțe la mișcare. Potrivit unui material publicat de BBC, cercetătorii avertizează că schimbările climatice și valurile de căldură tot mai frecvente ar putea reduce nivelul de activitate fizică și, implicit, crește riscul de boli cronice și decese premature.

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