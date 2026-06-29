Balcanii resimt efectele valului de caniculă din Europa. Autoritățile avertizează asupra riscului de incendii de vegetație

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 14:32

Balcanii au resimțit, luni, impactul valului de temperaturi record care a afectat Europa timp de mai bine de o săptămână. Canicula a provocat sute de decese în plus față de o perioadă obișnuită, a perturbat viața de zi cu zi pe continent și a crescut temerile legate de extinderea incendiilor de vegetație, relatează Reuters.

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