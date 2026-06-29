Balcanii resimt efectele valului de caniculă din Europa. Autoritățile avertizează asupra riscului de incendii de vegetație

Balcanii au resimțit, luni, impactul valului de temperaturi record care a afectat Europa timp de mai bine de o săptămână. Canicula a provocat sute de decese în plus față de o perioadă obișnuită, a perturbat viața de zi cu zi pe continent și a crescut temerile legate de extinderea incendiilor de vegetație, relatează Reuters.
În același timp, meteorologii avertizează că valul de căldură s-ar putea intensifica din nou de la începutul săptămânii viitoare în țări precum Franța și Germania, printre cele mai afectate în ultimele zile.
Cod roșu de caniculă în Croația
În Croația, serviciul meteorologic a emis luni cod roșu pentru mai multe regiuni, inclusiv pentru capitala Zagreb și pentru destinațiile turistice Split și Dubrovnik.
Zeci de pompieri, sprijiniți de patru aeronave, au intervenit pentru stingerea unui incendiu de pădure izbucnit pe insula turistică Vis, din Marea Adriatică. Flăcările au cuprins păduri de pini aflate la aproximativ 55 de kilometri sud-vest de Split.
Temperaturile cresc în Serbia, Bulgaria și România
În Serbia, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a avertizat că temperaturile vor ajunge luni la 39 de grade Celsius.
Mai la sud, în Albania, autoritățile au stins un incendiu de pădure care a mistuit în weekend mai multe hectare de tufărișuri și măslini, în apropierea satului Klos, din sudul țării.
În România, aproape toată țara, inclusiv Bucureștiul, este de luni dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă. Șase județe, inclusiv zona de litoral, se află sub avertizare cod portocaliu.
Și în Bulgaria sunt așteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius.
Oamenii de știință vorbesc despre cel mai grav val de caniculă din Europa
Oamenii de știință spun că valul de căldură, început pe 20 iunie, este cel mai grav înregistrat vreodată în Europa. Temperaturile extreme au afectat producția de energie electrică, au avariat infrastructura și au pus presiune pe sistemele de sănătate.
Franța a raportat 1.000 de decese în plus pe durata valului de căldură. Agenția franceză de sănătate publică a transmis că majoritatea deceselor legate de căldură au fost înregistrate în rândul persoanelor în vârstă și a avertizat că numărul acestora ar putea crește.
Potrivit oamenilor de știință, valul de căldură ar fi fost „practic imposibil” fără schimbările climatice provocate de om. Aceștia arată că temperaturile ridicate din timpul nopții au devenit de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost în urmă cu două decenii.
Temperaturile vor crește din nou în vestul Europei
Luca Mercalli, președintele Societății Meteorologice din Italia, a declarat că temperaturile vor crește din nou în perioada 5-6 iulie.
„Zonele afectate sunt, în mare parte, aceleaşi ca în primul val, inclusiv Franţa, Spania, Germania, Italia, Elveţia şi, într-o oarecare măsură, Marea Britanie”, a declarat el pentru Reuters.
Specialistul avertizează că riscul de incendii de vegetație rămâne ridicat în condiții de căldură extremă, chiar dacă în unele zone apar furtuni.
„Odată cu căldura extremă, riscul de incendii forestiere creşte, dar observăm şi numeroase furtuni, ceea ce, evident, atenuează acest risc”, a adăugat el, menţionând că furtunile sunt foarte localizate, astfel încât cantităţile de precipitaţii pot varia foarte mult.
Tragedii provocate de temperaturile extreme
În weekend au fost semnalate mai multe tragedii legate de caniculă. Doi băieți de 8 și 10 ani din Bulgaria au fost găsiți morți într-o mașină supraîncălzită în Cipru, duminică după-amiază, potrivit poliției.
Cipru se confruntă în prezent cu temperaturi de aproximativ 38 de grade Celsius, valori care nu sunt clasificate ca val de căldură pentru această perioadă a anului pe insula din estul Mediteranei.
În Polonia, doi cicliști, unul de 30 de ani și altul de 71 de ani, au murit duminică în timp ce participau la o etapă din seria „Poland Bike Marathon”, în Marki, lângă Varșovia. Temperaturile din Polonia au atins duminică un nou record, de 40,5 grade Celsius.
Luni, temperaturile ar urma să ajungă până la 38 de grade Celsius în Belgrad, Bratislava, Budapesta și Varșovia.
Recorduri de căldură și probleme în transporturi
Cehia, Germania și Polonia și-au depășit duminică recordurile istorice de căldură pentru luna iunie. În Germania au fost semnalate incendii de pădure, iar poliția din Berlin a fost nevoită să folosească tunuri cu apă pentru a răcori mulțimea.
În weekend, mai mulți operatori feroviari europeni au anunțat perturbări importante. Condițiile meteorologice extreme au creat probleme logistice și au afectat circulația trenurilor în mai multe zone.
Presiune suplimentară pe rețeaua energetică a Ucrainei
Între timp, Ucraina se pregătește să facă față impactului caniculei asupra rețelei sale energetice, deja grav afectată de atacurile rusești din timpul războiului, relatează AFP.
Operatorii rețelei electrice din cel puțin cinci regiuni, de la Ivano-Frankivsk, în vest, până la Zaporojie, pe linia frontului din sud, au anunțat că marți vor fi în vigoare restricții temporare privind consumul de energie, în anumite intervale de timp.
„Căldura reprezintă, de asemenea, o încercare serioasă pentru echipamentele care funcţionează în condiţii de război de mai bine de patru ani şi au rezistat numeroaselor atacuri”, a declarat în weekend Serhii Kovalenko, directorul general al companiei energetice Iasno.
El a explicat că vara este perioada de vârf pentru repararea rețelei energetice, avariată în timpul iernii de atacurile repetate ale Rusiei. În aceste condiții, rețeaua „funcţionează deja la limita capacităţilor sale”.