Părinți din Bihor, trimiși în judecată după ce și-au educat copiii prin homeschooling. Procurorii susțin că au încălcat obligația privind învățământul obligatoriu

Doi părinți din județul Bihor au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, fiind acuzați că au împiedicat accesul celor trei copii ai lor la învățământul general obligatoriu. Potrivit anchetatorilor, familia a ales sistemul de homeschooling, care nu este recunoscut de legislația din România ca alternativă la învățământul obligatoriu.
Dosarul a fost înaintat spre soluționare Judecătoriei Beiuș, iar cei doi soți sunt cercetați pentru câte trei infracțiuni de împiedicare a accesului la educația obligatorie.
Procurorii: copiii nu au fost înscriși în unități de învățământ
Conform informațiilor transmise de Parchet, primul caz vizează fiica cea mare a familiei, născută în anul 2011. Anchetatorii susțin că aceasta a fost retrasă în noiembrie 2019 de la o școală gimnazială din județul Bihor și înscrisă ulterior într-un program de homeschooling, sistem care, potrivit legislației românești, nu este recunoscut ca formă de învățământ obligatoriu.
Procurorii afirmă că, în perioada noiembrie 2019 – mai 2026, minora nu a mai urmat cursurile unei instituții de învățământ acreditate.
Alte două cazuri îi vizează pe frații mai mici
Ancheta se referă și la celelalte două copii ai familiei.
Potrivit procurorilor, fiica născută în 2015 ar fi trebuit să fie înscrisă în învățământul preșcolar obligatoriu începând cu anul școlar 2020–2021, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.
Situația este similară și în cazul băiatului născut în 2018, care, conform anchetatorilor, nu a fost înscris la grădiniță odată cu începerea anului școlar 2023–2024, deși împlinise vârsta prevăzută de lege pentru frecventarea învățământului preșcolar obligatoriu.
Curatori desemnați pentru reprezentarea minorilor
Având în vedere că părinții au dobândit calitatea de inculpați în dosar, procurorii au solicitat instanței desemnarea unor curatori speciali care să reprezinte interesele celor trei minori pe parcursul procesului penal.
Cererea a fost înaintată Judecătoriei Beiuș, instanța care va analiza și acuzațiile formulate împotriva celor doi părinți.
Homeschooling-ul nu este recunoscut de legislația românească
În România, legislația în vigoare prevede obligativitatea frecventării învățământului general, iar educația exclusiv prin homeschooling nu este reglementată ca alternativă pentru îndeplinirea acestei obligații.
Dosarul urmează să fie judecat de Judecătoria Beiuș, iar instanța va decide dacă acuzațiile formulate de procurori sunt întemeiate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cei doi părinți beneficiază de prezumția de nevinovăție.