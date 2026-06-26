Părinți din Bihor, trimiși în judecată după ce și-au educat copiii prin homeschooling. Procurorii susțin că au încălcat obligația privind învățământul obligatoriu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 23:53

Doi părinți din județul Bihor au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, fiind acuzați că au împiedicat accesul celor trei copii ai lor la învățământul general obligatoriu. Potrivit anchetatorilor, familia a ales sistemul de homeschooling, care nu este recunoscut de legislația din România ca alternativă la învățământul obligatoriu.

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