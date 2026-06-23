Concediu suplimentar pentru părinții singuri. Ce prevede proiectul depus la Senat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:27

Salariații care își cresc singuri copiii ar putea beneficia de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat, care propune modificarea Codului muncii.

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