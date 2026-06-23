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Social· 1 min citire
Concediu suplimentar pentru părinții singuri. Ce prevede proiectul depus la Senat
Părinte singur
Salariații care își cresc singuri copiii ar putea beneficia de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat, care propune modificarea Codului muncii.
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