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Concediu suplimentar pentru părinții singuri. Ce prevede proiectul depus la Senat

Părinte singur

Părinte singur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:27

Salariații care își cresc singuri copiii ar putea beneficia de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat, care propune modificarea Codului muncii.

Inițiativa vizează completarea articolului 147 din Codul muncii, astfel încât concediul suplimentar, acordat în prezent doar angajaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, persoanelor cu handicap și tinerilor sub 18 ani, să fie extins și la părinții singuri.

De ce este necesară măsura

Autorii proiectului invocă dificultățile cu care se confruntă părinții singuri în echilibrarea obligațiilor profesionale cu responsabilitățile familiale: participarea la activități școlare, programările medicale ale copiilor, riscul crescut de stres și epuizare, precum și vulnerabilitatea gospodăriilor monoparentale în fața sărăciei și a excluziunii sociale.

Potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, familia monoparentală este formată din persoana singură, divorțată, văduvă sau necăsătorită, și copilul ori copiii aflați în întreținerea sa, care locuiesc împreună.

Când ar intra în vigoare

Proiectul nu produce, deocamdată, efecte juridice. Pentru a deveni lege, acesta trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va fi aprobat, noua prevedere ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2027.

Inițiativa este susținută de parlamentari din mai multe partide, PSD, UDMR și USR, dar și de câte un deputat din partea PNL și a Grupului minorităților naționale.

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