Câte localități din România au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele continuă să scadă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 21:59

Seceta prelungită începe să afecteze tot mai multe zone din România, iar problemele legate de alimentarea cu apă se extind. La 9 august, cele 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica aveau un grav de umplere de circa 70%.

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