Câte localități din România au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele continuă să scadă

Seceta prelungită începe să afecteze tot mai multe zone din România, iar problemele legate de alimentarea cu apă se extind. La 9 august, cele 39 de principale lacuri de acumulare monitorizate de Administrația Națională „Apele Române” și Hidroelectrica aveau un grav de umplere de circa 70%.
În aceste acumulări se aflau aproximativ 3,07 miliarde de metri cubi de apă. Potrivit autorităților, cantitatea existentă este în prezent suficientă pentru asigurarea necesarului de apă brută destinat populației și industriei.
Situația este însă urmărită permanent, în condițiile în care lipsa precipitațiilor continuă să pună presiune asupra resurselor disponibile. Estimările pentru sfârșitul lunii august indică o diminuare a gradului de umplere până la aproximativ 66%.
181 de localități au deja probleme cu alimentarea cu apă
Efectele secetei nu mai sunt doar o problemă a rezervelor de apă, ci se resimt deja în localități din mai multe județe.
Conform datelor Administrației Naționale „Apele Române”, 181 de localități care beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă întâmpină în prezent dificultăți. În aceste zone, furnizarea apei se face cu probleme și, în anumite cazuri, este întreruptă temporar.
Cele mai multe localități afectate sunt în județul Alba, unde au fost raportate probleme în 45 de localități. Urmează județul Neamț, cu 39 de localități, și județul Bihor, unde sunt afectate 30 de localități.
Pe lista zonelor în care alimentarea cu apă este afectată se mai află Galați, cu 11 localități, și Maramureș, cu 10 localități.
Situația este și mai dificilă în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă sau au acces limitat la astfel de rețele. Alte 96 de localități din această categorie resimt efectele lipsei precipitațiilor.
Un exemplu este județul Botoșani, unde 55 de localități se confruntă cu secarea fântânilor.
Administrația Națională „Apele Române” lucrează împreună cu autoritățile locale pentru aplicarea măsurilor necesare astfel încât să fie asigurată apa pentru populație și pentru activitățile industriale.
Șapte sectoare de râuri au ajuns în cea mai severă treaptă de restricții
Pe măsură ce resursele de apă se reduc, autoritățile aplică Planurile de restricții și folosire a apei în perioade deficitare în zonele în care situația hidrologică impune astfel de măsuri.
În prezent, nouă sectoare ale râurilor interioare se află în faza de atenționare-avertizare. Alte două sectoare au intrat în Treapta I de restricții.
Șapte sectoare au ajuns deja în Treapta III, care reprezintă cea mai severă etapă prevăzută de aceste măsuri.
Restricțiile sunt stabilite în funcție de evoluția debitelor și de necesarul de apă al diferitelor categorii de utilizatori.
Problemele provocate de secetă sunt vizibile și pe Dunăre, unde debitele au scăzut semnificativ.
Potrivit datelor Administrației Naționale „Apele Române”, 21 de localități riverane se află în faza de atenționare-avertizare, în timp ce alte 35 de localități au ajuns în Treapta III de restricții.
Măsurile afectează mai multe domenii care depind de apa Dunării. Printre acestea se numără alimentarea cu apă potabilă, irigațiile, piscicultura, zootehnia, industria și transporturile.
La Baziaș, debitul Dunării era în 10 august 2026 de numai 1.400 de metri cubi pe secundă. Valoarea este mult sub media lunii, care este de 3.900 de metri cubi pe secundă.
Cernavodă, printre punctele urmărite atent
Nivelul scăzut al Dunării este urmărit cu atenție și în zona Cernavodă, unde funcționează centrala nucleară care utilizează apa fluviului.
La centrala nucleară de la Cernavodă au fost deja aplicate restricții de Treapta I. La stația hidrometrică din Cernavodă, nivelul apei a ajuns la -2,27 metri.
Până la aplicarea Treptei a II-a de restricții mai sunt 0,25 metri, potrivit datelor prezentate de Administrația Națională „Apele Române”.
Din totalul celor 130 de puncte de monitorizare a secetei hidrologice, 48 au înregistrat debite sub nivelul minim necesar. Situația afectează inclusiv alimentarea cu apă în anumite zone.
Printre sectoarele Dunării care se află pe lista celor mai afectate sunt Oltenița, Chiciu, Vadu Oii, Gropeni, Brăila, Grindu, Isaccea, Hârșova, Cernavodă și Smârdan.
Patru barje au fost scufundate pentru redistribuirea apei
În încercarea de a gestiona problema debitelor reduse, în ultimele două zile au fost scufundate controlat patru barje în Dunăre.
Acestea urmează să formeze două praguri artificiale, prin intermediul cărora o parte din debitul fluviului să fie redirecționată către brațul care alimentează cu apă centrala de la Cernavodă.
Măsura face parte din intervențiile prin care autoritățile încearcă să mențină debitul necesar pe brațul respectiv în condițiile nivelurilor foarte scăzute ale Dunării.
Guvernul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru lucrările de pe Dunăre
Problema a ajuns și pe agenda Guvernului, care s-a reunit luni, 10 august, într-o ședință extraordinară.
Executivul a alocat încă 5,1 milioane de lei pentru lucrările destinate redistribuirii debitului de pe brațul Bala către Dunărea Veche.
Intervenția urmărește prevenirea riscului ca unitățile Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă să fie nevoite să își oprească activitatea din cauza scăderii nivelului și debitului apei.
În paralel, autoritățile continuă monitorizarea lacurilor de acumulare, a râurilor și a Dunării, în condițiile în care estimările indică o nouă diminuare a rezervelor de apă până la sfârșitul lunii august.