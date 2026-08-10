În această țară sunt cei mai bine plătiți români. Aproape jumătate trec de 3.000 de euro lunar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:11

Românii plecați în străinătate nu mai formează de mult imaginea unei comunități care lucrează aproape exclusiv în meserii de execuție și trimite bani acasă. O parte tot mai importantă a diasporei a urcat în ierarhia profesională, ocupă funcții de conducere, are propriile afaceri și dispune de venituri care îi permit să investească atât în țările în care locuiește, cât și în România.

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