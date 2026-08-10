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Rusia acuză România că oferă „sprijin militar direct pentru Ucraina” prin portul Giurgiulești din Moldova
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Un oficial al Ministerului rus de Externe a acuzat România că ar oferi sprijin militar direct Ucrainei prin intermediul portului Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit agenției de presă TASS.
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