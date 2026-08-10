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Rusia acuză România că oferă „sprijin militar direct pentru Ucraina” prin portul Giurgiulești din Moldova

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 15:59

Un oficial al Ministerului rus de Externe a acuzat România că ar oferi sprijin militar direct Ucrainei prin intermediul portului Giurgiulești din Republica Moldova, potrivit agenției de presă TASS.

Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European din cadrul diplomației ruse, a declarat că „România este deja implicată în furnizarea de sprijin militar-logistic direct regimului de la Kiev”.

Diplomatul rus: „România oferă sprijin militar-logistic direct Kievului”

Oficialul rus a făcut referire și la portul Giurgiulești din Republica Moldova, al cărui operator a fost preluat de o companie românească.

Potrivit acestuia, infrastructura ar fi fost transformată „într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forțelor Armate ale Ucrainei”. Pilipson a amintit că achiziția a fost prezentată la București drept un pas spre „reunificarea economică” și a sugerat că portul ar urma să fie utilizat inclusiv în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Portul Giurgiulești, transformat în „nod de tranzit” pentru armata ucraineană, spune Moscova

În același context, diplomatul rus a abordat și tema relației dintre România și Republica Moldova, afirmând că majoritatea cetățenilor moldoveni nu ar susține unirea cu România.

Acesta a invocat date potrivit cărora 76,7% dintre locuitori s-ar identifica drept moldoveni și doar 8% drept români, susținând că promovarea subiectului unirii în spațiul public face parte dintr-o campanie de influențare a opiniei publice.

Până la acest moment, autoritățile de la București nu au reacționat oficial la declarațiile diplomatului rus. România a susținut constant Ucraina în plan umanitar, economic și logistic, în linie cu pozițiile Uniunii Europene și NATO, fără a confirma implicarea directă în livrări de armament.

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