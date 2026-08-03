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Locale· 1 min citire
Accident în județul Alba. Trei persoane au fost rănite după ce un ATV s-a răsturnat într-o vale
FOTO: ISU Alba
Trei persoane au fost rănite, luni, după ce ATV-ul în care se aflau s-a răsturnat în valea unui pârâu din localitatea Gura Sohodolului, situată în Munții Apuseni.
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