Accident în județul Alba. Trei persoane au fost rănite după ce un ATV s-a răsturnat într-o vale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 17:57

Trei persoane au fost rănite, luni, după ce ATV-ul în care se aflau s-a răsturnat în valea unui pârâu din localitatea Gura Sohodolului, situată în Munții Apuseni.

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