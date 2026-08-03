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Accident în județul Alba. Trei persoane au fost rănite după ce un ATV s-a răsturnat într-o vale

FOTO: ISU Alba

FOTO: ISU Alba

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 17:57

Trei persoane au fost rănite, luni, după ce ATV-ul în care se aflau s-a răsturnat în valea unui pârâu din localitatea Gura Sohodolului, situată în Munții Apuseni.

ATV răsturnat într-o vale, în comuna Sohodol

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba au informat că Secția de pompieri Câmpeni a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs în localitatea Gura Sohodolului, comuna Sohodol.

„Este vorba despre un ATV răsturnat în vale”, a transmis ISU Alba.

Cele trei persoane au fost asistate medical la locul accidentului, fiind conștiente și cooperante.

Polițiștii au deschis o anchetă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, polițiștii din orașul Câmpeni au fost sesizați, luni, prin SNUAU 112, cu privire la producerea evenimentului rutier pe raza comunei Sohodol.

„Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor, identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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