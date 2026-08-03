Reguli stricte pentru protejarea animalelor pe caniculă. Animalele de tracțiune nu pot fi folosite între orele 12:00 și 18:00

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le cere crescătorilor, transportatorilor, autorităților locale și proprietarilor de animale de companie să ia măsuri speciale în zilele caniculare. Scopul este protejarea sănătății și bunăstării animalelor și prevenirea stresului termic. Folosirea animalelor pentru tracțiune sau alte activități de povară este interzisă între orele 12:00 și 18:00, atunci când temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius.
Măsurile trebuie respectate atât în ferme și gospodării, cât și în timpul transportului. ANSVSA atrage atenția că temperaturile ridicate pot provoca rapid supraîncălzire și deshidratare, mai ales dacă animalele nu au acces la apă, umbră și ventilație.
Apă, adăpost și sisteme de ventilație în ferme
Fermierii și ceilalți deținători trebuie să le asigure animalelor adăposturi care să le protejeze de razele directe ale soarelui. Apa potabilă și furajele trebuie să fie suficiente și potrivite atât cantitativ, cât și calitativ.
Sistemele de adăpare, furajare și ventilație trebuie verificate permanent. Fermele trebuie să dispună și de echipamente de rezervă, în special sisteme suplimentare de ventilație și generatoare de energie electrică, care să poată fi folosite în cazul unei defecțiuni sau întreruperi.
Animalele crescute în aer liber trebuie să aibă acces permanent la zone umbrite și la jgheaburi cu apă. Dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, aceasta trebuie administrată manual și la intervale regulate.
Orice schimbare a stării de sănătate sau a comportamentului animalelor trebuie tratată cu atenție. Deținătorii au obligația să contacteze de urgență medicul veterinar care supraveghează efectivele din localitatea respectivă.
Ce trebuie să facă autoritățile locale
Administrațiile publice din zonele în care se desfășoară transhumanța trebuie să cunoască situația efectivelor de animale aflate pe teritoriul lor. Acestea au obligația să îi informeze pe crescători despre fenomenele meteorologice prognozate și despre riscurile provocate de temperaturile extreme.
Autoritățile locale trebuie să colaboreze cu fermierii pentru organizarea colectării și neutralizării deșeurilor de origine animală. În același timp, trebuie stabilite spații în care animalele să poată fi retrase în situații excepționale.
Animalele de companie nu trebuie lăsate în mașini
Animalele de companie ținute în exterior trebuie să aibă permanent apă proaspătă și un adăpost care să le protejeze de soare. Acestea nu trebuie lăsate legate într-un loc din care nu se pot deplasa spre o zonă umbrită sau spre sursa de apă.
ANSVSA avertizează că animalele nu trebuie lăsate niciodată în autoturisme închise, chiar dacă este vorba despre numai câteva minute. Temperatura din interior poate crește foarte repede și le poate pune viața în pericol.
O atenție deosebită trebuie acordată și cailor și poneilor ținuți în aer liber. Aceștia trebuie să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă și o cantitate suficientă de hrană corespunzătoare.
Transporturile, recomandate noaptea sau dimineața devreme
Transportatorii au obligația legală să prevină orice suferință inutilă a animalelor pe durata călătoriei. În perioadele caniculare, cursele ar trebui programate noaptea sau în primele ore ale dimineții, evitând intervalele în care temperaturile sunt foarte ridicate.
Înainte de plecare trebuie verificate condițiile de microclimat din vehicul. Traseul trebuie planificat astfel încât transportul să înceapă imediat după încărcarea animalelor, fără ca acestea să rămână inutil în vehicul.
Densitatea de încărcare trebuie redusă cu 10–20%, în funcție de specie, talie, vârstă și starea fiziologică a animalelor. Transportatorii trebuie să aibă și planuri de intervenție pentru situațiile în care plecarea este întârziată după îmbarcare.
În cazul călătoriilor care durează mai mult de opt ore, sistemele de ventilație trebuie să mențină temperatura din compartimentul animalelor între 5 și 30 de grade Celsius. Accesul la apă trebuie asigurat permanent pe întreaga durată a transportului.
De câtă apă au nevoie animalele
Necesarul zilnic de apă crește în perioadele cu temperaturi ridicate și diferă de la o specie la alta. Vacile de lapte au nevoie, orientativ, de 38–52 de litri de apă pe zi, iar celelalte bovine de aproximativ 38 de litri.
În cazul cailor, consumul orientativ este cuprins între 20 și 45 de litri pe zi. Porcii au nevoie de 4–11,5 litri, oile de aproximativ șase litri, iar păsările de curte de circa 0,5 litri pe zi.
Aceste cantități nu sunt fixe și pot varia în funcție de vârsta, rasa și starea fiziologică a animalului. Temperatura mediului și nivelul umidității influențează, de asemenea, necesarul zilnic de apă.
Respectarea regulilor privind bunăstarea animalelor este o obligație legală pentru toți deținătorii. Aplicarea măsurilor reduce riscul de stres termic și ajută la păstrarea unor condiții sigure de creștere și transport pe durata caniculei.