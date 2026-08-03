Reguli stricte pentru protejarea animalelor pe caniculă. Animalele de tracțiune nu pot fi folosite între orele 12:00 și 18:00

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 12:59

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le cere crescătorilor, transportatorilor, autorităților locale și proprietarilor de animale de companie să ia măsuri speciale în zilele caniculare. Scopul este protejarea sănătății și bunăstării animalelor și prevenirea stresului termic. Folosirea animalelor pentru tracțiune sau alte activități de povară este interzisă între orele 12:00 și 18:00, atunci când temperatura la umbră depășește 25 de grade Celsius.

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