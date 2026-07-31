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Locale· 1 min citire
Adolescentă de 17 ani din Suceava, transportată la spital după ce s-a aruncat pe geam. Fata fusese luată de părinți de la o petrecere cu alcool
Tânără căzută de la etaj
O adolescentă în vârstă de 17 ani a ajuns la spital, joi seară, după ce a căzut de la fereastra unui apartament din municipiul Suceava. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs la scurt timp după ce fata fusese adusă acasă de părinți de la o petrecere unde consumase băuturi alcoolice. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.
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