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Adolescentă de 17 ani din Suceava, transportată la spital după ce s-a aruncat pe geam. Fata fusese luată de părinți de la o petrecere cu alcool

Tânără căzută de la etaj

Tânără căzută de la etaj

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 15:52

O adolescentă în vârstă de 17 ani a ajuns la spital, joi seară, după ce a căzut de la fereastra unui apartament din municipiul Suceava. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs la scurt timp după ce fata fusese adusă acasă de părinți de la o petrecere unde consumase băuturi alcoolice. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Incident petrecut după întoarcerea de la o petrecere

Conform informațiilor preliminare, adolescenta participase la o petrecere, iar părinții au mers să o ia acasă după ce au aflat că aceasta consumase alcool.

Ajunși la domiciliu, între fată și părinți ar fi izbucnit un conflict verbal, arată informatiata.ro.

La scurt timp după această dispută, minora a căzut de la fereastra apartamentului în care se afla.

Tânăra a fost transportată de urgență la spital

La locul incidentului au intervenit echipaje medicale, care i-au acordat primul ajutor adolescentei.

Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Până în acest moment, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind gravitatea leziunilor suferite.

Polițiștii verifică toate circumstanțele

Oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și dacă există elemente care pot clarifica desfășurarea faptelor.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să audieze persoanele implicate și eventualii martori pentru a reconstitui evenimentele care au precedat incidentul.

Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările producerii acestui caz, iar concluziile vor fi formulate după finalizarea investigațiilor.

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