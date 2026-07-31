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Locale· 1 min citire

Motociclist spulberat de un șofer care nu i-a acordat prioritate

Accident rutier

Accident rutier

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 13:14
SursăRealitatea PLUS

Accident devastator în Capitală. Un motociclist a fost izbit în plin de o mașină care nu i-a acordat prioritate.

Accident grav în Sectorul 4

Bărbatul a ajuns în stare gravă la spital.

Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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