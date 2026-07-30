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Locale· 2 min citire
Un bucureștean mușcat de un șobolan în Sectorul 1 va primi 2.000 de euro despăgubiri de la primării, după cinci ani de procese
Șobolan
Un locuitor din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan în 2021 trebuie să primească despăgubiri de 2.000 de euro. Tribunalul București i-a dat câștig de cauză în procesul intentat Primăriei Sectorului 1 și Primăriei Municipiului București.
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