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Un bucureștean mușcat de un șobolan în Sectorul 1 va primi 2.000 de euro despăgubiri de la primării, după cinci ani de procese

Șobolan

Șobolan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:11

Un locuitor din Sectorul 1 care a fost mușcat de un șobolan în 2021 trebuie să primească despăgubiri de 2.000 de euro. Tribunalul București i-a dat câștig de cauză în procesul intentat Primăriei Sectorului 1 și Primăriei Municipiului București.

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat soluția după cinci ani de procese și a precizat că instanța a stabilit răspunderea celor două administrații. La momentul incidentului, Primăria Sectorului 1 era condusă de Clotilde Armand, iar Primăria Capitalei de Nicușor Dan.

Mormanele de gunoi ar fi favorizat apariția șobolanilor

În iulie 2021, autoritatea locală a declarat stare de alertă prin Hotărârea nr. 8 din 23 iulie, după ce deșeurile nu mai fuseseră colectate de Romprest de peste 20 de zile. Pe străzi s-au format mormane de gunoi, iar avocatul reclamantului a susținut că acestea au creat condiții favorabile înmulțirii șobolanilor și au redus eficiența deratizării.

În proces s-a argumentat că Primăria Sectorului 1 nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale privind salubrizarea și colectarea deșeurilor. În cazul Primăriei Capitalei, deratizarea ar fi început cu întârziere, pe 16 iunie 2021, cu aproximativ o lună înainte ca bărbatul să fie mușcat.

Potrivit avocatului, primarul general și prefectul recunoscuseră existența unor deficiențe și amânări provocate de probleme financiare, iar revenirea la normal era estimată abia după câteva luni. Acesta a susținut că deratizarea nu a fost făcută la timp și în mod corespunzător, ceea ce ar fi favorizat apariția rozătoarelor.

„Ambele au menținut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului”, a declarat Adrian Cuculis. Incidentul a fost susținut în dosar prin declarații ale martorilor, o înregistrare video și acte medicale.

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