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Locale· 1 min citire
Accident cu 10 persoane la Botoșani. Impact violent între un microbuz și un autoturism - FOTO
Accident grav in Botosani
Accident rutier grav pe un drum județean din județul Botoșani, după ce un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent. În mașină se afla doar conducătorul auto, iar în microbuz erau nouă persoane, dintre care doi copii.
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