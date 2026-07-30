Percheziții de amploare la Consiliul Județean Constanța. Procurorii verifică afacerile omului lui Ilie Bolojan

Publicat 30 iul. 2026, 09:43 Actualizat 30 iul. 2026, 09:55 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii Parchetului General desfășoară joi percheziții la Consiliul Județean Constanța, într-o anchetă care l-ar viza pe președintele instituției, potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS. Verificările privesc mai multe afaceri aflate în atenția procurorilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii in constanta