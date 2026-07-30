Constanța pregătește noi reguli pentru taximetriști: tarif maximal de 7,48 lei/km, ținută obligatorie și amenzi de până la 5.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 10:10

Primăria Municipiului Constanța a publicat, pe 29 iulie 2026, proiectul noului regulament pentru organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi. Documentul propune majorarea tarifelor maximale, reducerea numărului de autorizații, introducerea unor obligații suplimentare pentru taximetriști și amenzi de până la 5.000 de lei.

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